Daddy Yankee deslumbró en el Ultra Music Festival de Miami

Ocurrió el último sábado, en el segundo día del Ultra Music Festival , evento que se realiza durante tres días (viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de marzo) en el centro de Miami , estado de Florida.

Al frente de miles de personas, Daddy Yankee no temió interpretar esta canción a un público que, por su mayoría, no está tan relacionado con géneros musicales latinos.

Su aparición en el mencionado festival significó para reguetonero un logro en su carrera profesional. “Yo nunca había estado en un show de EDM y el que haya sido con una canción en la que yo participo fue único”, dijo Daddy Yankee.

#AZUKITA live for the first time in front of the mainstage crowd was locoooooo!! @daddy_yankee @ElvisCrespo @playnskillz @ultra #ultra20 pic.twitter.com/QuFaHl6k03

— Azukita Aoki (@steveaoki) March 24, 2018