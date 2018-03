Chigüire y pescado rayado brillan por su ausencia en esta Semana Santa

A través de un recorrido realizado por los mercados municipales de Maracay, el equipo reporteril del diario elsiglo pudo constatar que a propósito de la Semana Mayor, aún no ha sido despachado el tradicional chigüire ni pescado rayado, y de conseguirse, el precio no baja de un millón de bolívares.

Al respecto, Reinaldo Purgado sostuvo que “a partir de mañana es que uno de los proveedores me dijo que me traerá un poquito de pescado, es decir; ni la cuarta parte de lo que me despechaban años anteriores”.

En este sentido, manifestó que mucho antes de que se intensificara la crisis, compraba aproximadamente tres mil kilos, y ahora posiblemente le vendan 500 kilos.

Con respecto a los precios, precisó que el pescado rayado oscila entre 800 a un millón de bolívar, mientras que el chigüire está difícil de hallar, porque a su juicio se necesita una permisología para determinar la guía del animal para venderlo.

De igual forma, Elexis Yánez indicó que “la temporada de ahorita no es como las anteriores, porque años atrás abundaba lo que era el babo, pescado rayado, chigüire, pero tenemos la Semana Santa encima y no ha aparecido nada”.

Prosiguió manifestando que a consecuencia de la situación del país, las tradiciones de la Semana Santa se perdieron.

“Estamos esperando que lo traigan, hace cinco años que el pescado rayado no aparece en el Mercado Principal de Maracay, posiblemente sí llegue chigüire, pero a un costo elevado para la población”.

Finalmente, los vendedores señalaron que lamentablemente durante la Semana Mayor se notará significativamente la ausencia del chigüire y pescado rayado, no obstante, aseguraron que de llegarle el producto, las ventas no serían las mismas por el precio.

JANINE OJEDA | elsiglo

fotos | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ