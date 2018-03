Benítez :”Pensionados fueron atropellados con el supuesto plan piloto”

A las 9:00 de la mañana de este viernes, desde el Colegio de Profesores del estado Aragua, el diputado aragüeño de la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Pensionados y Jubilados de Seguridad Social Integral de la AN, Arnoldo Benítez, calificó como de atropello el plan piloto llevado a cabo por La Superintendencia de Instituciones del sector Bancario (Sudeban), operativo el cual se regiría por el terminal del número de cédula, a partir de este 20 de marzo, sin embargo, esta trajo como consecuencia una serie de protestas a nivel nacional, ante la falta de efectivo en las entidades, además un sinfín de problemas.

El diputado dijo que Sudeban habría prometido el pago total de la pensión para la fecha prevista, no obstante, a su juicio, una vez más los abuelitos fueron engañados.

Benítez dio a conocer que el pasado 14 de marzo se trasladaron hasta las instalaciones de Sudeban solicitando ser atendidos por el superintendente del Banco, Antonio Morales, de manera de conocer la efectividad del cronograma anunciado, “éste nos garantizó que a partir del martes 20 del mes en curso, iban a trabajar con un plan piloto, el cual se llevaría a cabo por el terminal del número de cédula, cumpliendo así con nuestras necesidades, sin embargo, éste como directiva o presidente de esta institución no sabe lo que significa la estabilidad bancaria”, subrayó.

Asimismo comentó, “para esto está la ley del banco muy clara, la inspección, supervisión, vigilancia y control de las entidades, lo cual no cumple la máxima autoridad de Sudeban, aquí los gerentes se dieron el lujo de decir que Maduro mandaba en Miraflores y ellos en sus bancos, la Superintendencia para ellos no existe”.

Benítez acentuó que las colas deben ser resueltas y que hay fallas por parte de la Superintendencia, deben poner mano dura, de igual forma manifestó, “todos estos viejitos están molestos, no pueden caminar, y con una miseria de pensión no alcanza para comprar un cartón de huevos que no dura ni un mes, además sus tratamientos valen diez veces más que lo que cobran”.

Aseguró que seguirán en las calles exigiendo al país que responda por los adultos mayores y la falta de medicamentos, “los abuelitos se están muriendo de mengua, cada 15 días estaremos en las calles e iremos a la ONU para pedir se hable de un canal humanitario, exigimos respeto. El Banco Central de Venezuela debe garantizar las remesas”, finalizó.

BENÍTEZ HABLÓ SOBRE EL NUEVO CONO MONETARIO

El diputado Arnoldo Benítez comentó que “el cambio monetario no resuelve los problemas económicos, se deben generar nuevas fuentes de empleo, pues se debe trabajar más para recuperar el país, esto no significa otra cosa que seguir hundiendo a Venezuela”.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

foto | JUAN CARLOS BENÍTEZ