Dania Díaz es magia pura

A mediados de abril veremos la final de la versión española de America Got Talent. Será entonces cuando la Dania Díaz, vuelva a hechizar con su pericia, su dulzura y esa capacidad para parecer la niña del Laberinto del Fauno, la venezolana guerrera y un alma con los colores de un atardecer en Paraguaná.

Cuando pensábamos que todo estaba dicho sobre venezolanos en el exterior luchando por sus sueños, Dania Diaz se plantó frente al jurado del reality español Got Talent para contar su vida, hablar de su migración, su orfandad, todo sin lágrimas, con una sonrisa que de por sí ya es un hechizo, verbo preciso, humor y especialmente con un mazo de cartas que iban enfatizando lo que la falconiana expresaba.

A la larga, no fue un pase dorado, fueron dos, los que consiguió la carismática Maga en la versión española de America Got Talent, con el consiguiente diluvio de seguidores en redes sociales , de manera que el verdadero hechizo fue unir a sus compatriotas. Y lo mejor es que todos coinciden en que ese honor se lo ganó con talento, no necesariamente por venir de un país que está llenando el mundo de anécdotas de supervivencia.

EMPRENDER EL ÉXITO

Dania indudablemente es una emprendedora, que luego de encontrar su vocación, tercamente la convirtió en su modo de vida, su medio de expresión y el vehículo que probablemente la traiga de regreso a Venezuela

¿Cuál es el siguiente paso?, ¿Cómo superarse dentro de la competencia luego de dos momentos tan dorados?

-Siempre me dejo guiar por el instinto, por lo que yo quiero transmitir. Desde que me dieron el pase de oro en la audición ya tenía en mi cabeza lo que haría en la semifinal y final, me voy adelantando a los sucesos.

¿Variaras ahora tu show, pues hemos notado que en la versión norteamericana de Got Talent, los competidores refuerzan sus espectáculos?

-Voy a hacer algo diferente, es lo único que te puedo decir (risas), nunca voy a perder mi esencia que es emocionar, no se trata de hacer un truco y que la gente se asombre, es transmitir, hacer reír, llorar, asustar, sin perder el factor sorpresa.

La final de Got Talent será a mediados de abril. Y ese día, Dania será nuevamente Venezuela, tocando de una manera casi surrealista, las puertas del país que dejó hace unos nueve años.

-Creo que mucha gente en Venezuela hizo sus sueños realidad en el pasado y ahora nos valemos con las herramientas que nos brinda el mundo y tenemos que irlas a buscar. En mi mente está volver, pero con todo lo que he aprendido y ofrecer un espectáculo de magia cuando todo esté más tranquilo, mi público favorito siempre van a ser los venezolanos- nos comenta desde su hogar en Madrid.

¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que has tenido en ese viaje internacional que comenzó hace bastante?

-He aprendido un montón de cosas, ahora valoro más lo que teníamos , la familia, los momentos simples, los atardeceres con amigos, ahora veo todo eso más especial. En una ocasión en Panama me tocó buscar la alternativa de hacer magia en autobuses, en plazas y llegué a un punto de desesperación , pero la magia me sacó adelante como siempre.

EL PASADO ES POESÍA

¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la magia realmente, pues muchos piensan que solo son las asistentes o son las hechiceras de cuento?

-Estuvimos en desventaja pues el hombre era quien hacía lo que quería y la mujer se quedaba en casa. Pero ha habido grandes magas en la historia, aunque cree que éramos solo asistentes, pero hay asistentes espectaculares. Eso va a cambiar más. Si bien no tenemos tantos referentes femeninos, ya habrá más información para magas.

¿Crearías una Fundación como el Sistema Nacional de Orquesta pero basada en la magia como arte salvador para quienes no tienen vocación clara?

-Es super viable, me lo he planteado. Tal vez más adelante lo pueda hacer, ojala. La magia es la reina de las artes, ya que la puede fusionar con la pintura, la música, con un deporte, puedes hacer magia con todo. Yo era una niña muy inquieta con una vena artística que no sabía por donde iba, quería cantar, o los instrumentos, pero eso no se me daba bien. En mi cabeza era artista pero no sabía para que era buena, hasta que descubrí la magia. Esto te levanta la autoestima, es muy valiosa para niños, te hace ser mejor persona.

Has dicho que intentaste estudiar Turismo, Comunicación Social…profesiones relacionadas con la comunicación ¿Qué tiene la magia que terminó llenándote?

-Me encanta comunicar. Cualquiera puede entretener, pero para mí estar sobre un escenario s estar en el lugar donde me siento más cómoda, donde siempre he querido estar, ilusionando a la gente, llevándola a un viaje de emociones.

¿Tu mami llegó a saber de tu vocación?

-Como tenía diez años, casi no recuerdo lo que hacíamos. Se que me metía en clases de danza, de música, ella veía en mi algo. Imagino que pensaba que yo me tenía que expresar, pero no duraba en ninguna parte, no encontraba mi sitio. Ella me inculcó mucho la poesía.

¿Qué poema se te viene en este instante a la mente?

-Hay uno que me lo aprendí de pie a cabeza y recuerdo ensayándolo frente a mi mama, ee uno que dice “Desde Guachara al Cajon de Cazorla a Palosanto…era larguísimo, imagina una niña de 7 o 8 años recitando algo tan extenso.

¿Qué no sabemos de ti como maga que te gustaría hacer en televisión?

-Primero, me desempeño en muchas áreas de la magia, hay muchas facetas, para niños, mentalismo, magia de escenario, cómica. Yo comencé con magia infantil, clown, hago shows para niños sin el uso de cartas y tengo una rutina con la que concursé en carios congresos internacionales, en Chile, España, Colombia y Venezuela, y en todos gané, era una rutina de escenario , narraba una historia en la que a mí me dejaban plantada y usaba los elementos que tengo a mano…

¿Tienes algún hechicero o mago que te haya encantado el corazón?

-Mi novio, que también es mago (Risas)

¿Qué te llevarías de Falcón a Madrid para sentirte en casa?

-Ese clima , que allá uno se quejaba tanto, pero que ahora extraño, me traería mi gente y las playas

¿De verdad adoras los patacones?

-¿A quién no le gustan los patacones?. Me encantan, los patacones, las arepas, las cachapas, el pabellón. Es curioso que estando allá casi no los comía tanto y ahora me provocan a cada rato. Soy catadora profesional de tequeños (risas).

¿Qué otras actividades desarrollas en España?

-Tengo 9 años dedicándome exclusivamente a la magia, si no se me daba , lo iba a insistir y lograr. Tengo un espectáculo que es de lo mejor que me ha pasado: Abracadania , es un show familiar pero pronto sacare uno para mayores de 14 años.

¿Qué magia le harías a Venezuela?

-Si pudiera desaparecería gente, a alguien en particular, pero para toda Venezuela chasquearía los dedos y haría que comenzáramos de nuevo, como un lienzo en blanco.

Alberto Martínez | elsiglo

