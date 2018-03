Cicpc desmanteló centro de trata de blancas que operaba en Turmero

El comisario Gerson Ramírez, jefe de la Subdelegación de Maracay, informó en rueda de prensa que los funcionarios de la Brigada Contra Robos, a través de procesar una denuncia anónima y montar un trabajo de seguimiento e investigación, logró desmantelar un centro de trata de blancas (tráfico y comercio de personas con fines de prostitución) que funcionaba en la urbanización La Fuente, en Turmero, municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

Dijo que durante el dispositivo se confiscó un lote de computadoras con sus respectivos accesorios y se logró la aprehensión de una persona que fungía como el encargado y administrador, identificado como Richard Manuel Ríos Córdova, de 38 años de edad, quien reside en Piñonal, Maracay.

Ríos Córdova, natural de la República del Perú, señaló que el dueño del citado inmueble responde al nombre de Alejandro Pasini, quien reside en los Estados Unidos. “Yo trabajaba en ese sitio por necesidad, allí me cancelaban tres salarios mínimos y quien incurría en los delitos es ese ciudadano”.

“La situación país me obligó a ganarme ese dinero, ya que tengo a mi madre postrada en una cama y me gustaría que le tomaran declaraciones a las chicas para ver si yo estoy incurriendo en un delito de trata de blancas. Soy inocente ante los señalamientos”.

Comentó que el hombre a través de las videoconferencias, reunía a todas las muchachas y les daba las instrucciones de cómo seducir a los caballeros a través de una página de Internet que tiene su centro y firma comercial en Colombia. También les prohibía utilizar celulares y salir de ese espacio. Todo lo vigilaba a través de cámaras instaladas en el local.

Detalló que las jovencitas laboraban por turnos. Los hombres, entre ellos fotógrafos, funcionarios policiales e incluso periodistas, ingresaban al portal, previa vinculación a través de una contraseña y un login, cancelando una suscripción con tarjetas de crédito. Los pagos eran en dólares.

La operadora seducía por intermedio de palabras románticas o frases cortas de amor al internauta, incluso mostraba poses muy eróticas, atrayendo la mirada del hombre.

Las señoritas exhibían fotografías casi desnudas, haciendo que el cliente consumiera más tiempo y así aumentar el monto de la deuda. “Desangraban las tarjetas de crédito”. Ganaban por puntos y si recibían ramos de flores virtuales, las chicas obtenían siete dólares.

A veces, el dueño de la página rotaba a las operadoras, incluyendo a jóvenes de la diversidad y en la lista colocaba a una modelo que no mostrara belleza y elegancia. Si no ganaba puntos, entonces el grupo no percibía un centavo. Allí el delincuente que disfruta de los placeres en los Estados Unidos incurría en una estafa contra las muchachas.

Además chantajeaba a las damas, indicándoles por medio de las videoconferencias que si no trabajaban con él, pasarían toda la vida haciendo colas frente a los supermercados, percibiendo del Gobierno las cajas de los CLAP y nunca saldrían de la pobreza con un bolívar devaluado. Ante la necesidad, las trabajadoras caían en las trampas de Alejandro Pasini.

Se está en presencia de los delitos de trata de blancas, estafa, explotación sexual, extorsión y financiamiento al terrorismo, delincuencia organizada y otros, según lo informado a los periodistas. De acuerdo a la legislación, todos los bienes de Pasini serán confiscados por la nación y pasarán a manos del Fisco nacional.

El comisario Ramírez finalizó diciendo que los investigadores andan tras la pista de un tercer delincuente, conocido en su mundo como “La Taty”, y en cualquier momento será detenido, con la intención de ponerlo en manos de la justicia para sentar un precedente sobre el particular.

El jefe de la Subdelegación de Maracay exhortó a la población, especialmente a las mujeres, a no creer bajo ningún concepto en ofertas engañosas de empleo a cambio de unos cuantos dólares. Denuncien a esos sospechosos.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO

