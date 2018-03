Say Amen (Saturday Night), el nuevo single de Panic! At The Disco

Say Amen (Saturday Night) es el primer sencillo promocional de Pray For The Wicked, el sexto álbum de estudio de Panic! At The Disco.

Parece ser que, mientras exista Brandon Urie, existirá Panic! At The Disco, ya que, aunque de la sensación que los mejores años de la banda han pasado, su líder, y único miembro fundador que continúa en la agrupación, sigue publicando nuevo material.

Say Amen (Saturday Night), el nuevo sencillo no se aleja mucho del sonido del disco anterior ya que conserva las bases electrónicas y los gritos de Urie que caracterizan a la banda desde el Too Weird To Live, Too Rare To Die de 2013.

Pray For The Wicked es su primer álbum desde que en 2016 publicaran Death of a Bachelor.

