Las 5 fantasías sexuales que tienen los hombres y que nunca confiesan

Tanto los hombres como las mujeres tienen fantasías sexuales, y todos quieren (casi siempre) satisfacerlas antes de morirse. Aunque no todas, al menos alguna sí. ¿El problema? La mayoría no confiesa sus deseos más íntimos por vergüenza o por miedo a lo que pueda pensar la pareja o a quien se lo proponga. De ahí que muchas personas acaben pagando a profesionales del sexo para cumplir sus anhelos más secretos.

Aunque lo suyo sería confesar al otro lo que realmente queremos, nos lo solemos guardar para nosotros mismos. Esta es una de las razones que ha llevado a la sexóloga Pam Spurr a revelar las cinco fantasías que tienen todos los hombres, las cuales nunca le confesarían a una mujer.

Mujeres mayores

Según Spurr, en los últimos años ha habido un ‘boom’ en la pornografía de vídeos protagonizados por mujeres mayores, y los consumidores son justo los más jóvenes. Desde mujeres ‘cougar’ (mujer de 50 o 60 que demuestra deseo), hasta MILF (Mother I’d Like to Fuck; madre que me follaría) hasta GILF (Grandmother I’d Like to Fuck; abuela que me tiraría).​

Los hombres nunca confesarán que se lo quieren montar con una mujer madura, porque su pareja podría pensar que es un bicho raro

Parece que algunos están obsesionados con lo que las mujeres mayores tienen que ofrecerles en horizontal. Quieren ser tomados de la mano y guiados en el sexo. Hay numerosos estudios al respecto, que aseguran que la pérdida de la capacidad reproductiva de ellas no conlleva una disminución en el interés por el sexo, como este de la University Hospitals Cleveland Medical Center.

Los hombres nunca confesarán que se lo quieren montar con una mujer madura, porque su pareja podría pensar que es un bicho raro, a menos, por supuesto, que ella sea mayor que él.

Superhéroes

Pues sí: a la mayoría les excita la idea de convertirse en superhéroes en la cama. Parece ser que cuando ven películas como ‘Batman’, ‘X-Men’ o incluso ‘La Guerra de las Galaxias’, sus hormonas se ponen a maquinar.

Ellos nunca lo reconocerán porque, según la experta, “no quieren parecer infantiles”. Especialmente por el “superpoder sexual” que espera que tenga su héroe elegido.

“Creeme: un hombre aficionado a las fantasías de los superhéroes generalmente ha llamado a su pene algo así como ‘el Capitán Marvel”, apunta la sexóloga.

Sexo con su mejor amigo

Es más común de lo que las mujeres piensan. Muchos hombres se preguntan cómo será su mejor amigo en la cama.

No quiere decir que el hombre que tenga fantasías sexuales con su colega sea una homosexual, ni que le ponga cachondo su compañero de penas y alegrías: “A menudo solo se trata de comparar la destreza sexual de ambos”, afirma Spurr. “Quizá fantasea con un trío, en el que demuestra que puede durar mucho más tiempo que su colega” y, por supuesto, hacerlo mejor.

A medida que el hombre llega a conocer más a la mejor amiga de su novia, su mente fantasea acerca de cómo es en la cama

Es lo que, comúnmente, se conoce como ‘heterocuriosidad’.

Sexo con la mejor amiga de su novia

Que nadie entre en pánico ni se vuelva paranoico: esto es bastante natural. A medida que el hombre llega a conocer más a la mejor amiga de su novia, su mente deambula acerca de cómo es en la cama.

Estas fantasías a menudo son solo curiosidad por saber si ella sería como su novia o si son completamente diferentes.

Hacer de ‘stripper’

El aspecto físico no es determinante a la hora de fantasear con ser un ‘stripper’. Ya sea él superdelgado, gordo o fofisano, “puedes apostar que sueña con tener a decenas de mujeres tirándole sus bragas” y muriéndose por él.

Quizá para una pareja esta sea la fantasía más viable (con menos daños colaterales) de hacer realidad.

En una noche tonta, él puede subirse a una mesa o silla de la casa y comenzar a quitarse la ropa poco a poco a ritmo de la música y con movimientos sensuales. Ella tendrá que esforzarse y hacer que le está gustando y gritar las típicas obscenidades que se sueltan en los clubes y/o despedidas de soltera.

