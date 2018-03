Se filtra video que confirma el inicio de rodaje de Capitana Marvel

El rodaje de Capitana Marvel ya está en marcha y un nuevo video filtrado así lo confirma. Marvel Studios está llegando al final de su fase 3 con el esperado estreno de Avengers: Infinity War en abril, que marcará el comienzo del final de la primera saga de la MCU. Después de Pantera Negra – 90%, Avengers 3 y Ant-Man and the Wasp son las únicas películas del MCU que están en camino en 2018. Capitana Marvel y Avengers 4 son los lanzamientos de 2019. De la primera ya tenemos nuevas noticias de su realización.

Como recordarán, el rodaje inició a principios de año y se supo también que las primeras imágenes filtradas del set no pertenecían a Capitana Marvel si no al rodaje de Avengers 4. Una polémica que se desató precisamente por la localización de las fotos tomadas en Atlanta, ya que el filme de la heroína iba a concentrar la mayor parte de su producción en los Ángeles a partir de marzo por lo que estas “filtraciones” no coincidían ni con el calendario, ni con el planning previsto para el proyecto.

Gracias a una usuaria de Instagram y fan de la superheroína, ahora sabemos que las filmaciones si están sucediendo en los Ángeles. Y es que como bien dice Niki Robbins, un día cualquiera vas caminando y te encuentras con tu estrella favorita. El video de breves segundos capturado por ella confirma los informes previos de la fecha de inicio real de Capitana Marvel.

El detrás de cámaras del primer día de filmación una vez más deja ver a Larson en el traje verde de Capitana Marvel y a su doble, ambas trabajando para una escena previa. Desafortunadamente, el video sólo muestra que se preparan para filmar una secuencia, y en realidad no nos da más pistas sobre lo que está sucediendo.

Con el rodaje oficial en curso en California, este podría ser el primero de muchos videos que estarán saliendo durante toda la producción. Otra de las especulaciones sobre el traje verde que porta Brie Larson es que la mayoría de escenas sucederán en el espacio exterior, ya que Carol pelea en la guerra de Kree-Skrull, de ahí que no porte la vestimenta con colores rojo, azul y amarillo por el que es más conocida y que se mostró anteriormente en el arte conceptual del filme.

La película también tiene actualmente una lista de actores confirmada muy pequeña por lo que en estos días podrían revelarse nuevas adiciones o confirmar el regreso de algunos de los personajes favoritos del MCU. Por lo pronto están confirmados Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, en el papel del villano Yon-Rogg, con la recién salida del reparto de DeWanda Wise se adhirió al cast Lashana Lynch que dará vida a Monica Rambeau, conocida en las viñetas como “Capitana Marvel II”. También la sinopsis oficial no revelada provoca que los fans esperen con ansias las filtraciones que continúan alimentando el interés de la cinta a estrenarse en marzo de 2019.

