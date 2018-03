Vecinos de la calle Puerto Rico viven en medio de aguas residuales

Las aguas residuales desbordadas agobian a los residentes de la calle Puerto Rico del sector La Lagunita del barrio Francisco de Miranda, municipio Francisco Linares Alcántara, quienes deben vivir con las aguas negras anegando el patio de sus hogares.

Al respecto, Pedro Archiles indicó que debido al colapso cloacal no pueden usar los baños; “todas las cañerías se encuentran tapadas, nos hemos dirigido a diferentes organismos y en ninguno hemos obtenido respuestas para que nos ayuden a solucionar este problema que afecta a todos los vecinos del sector”.

Asimismo, Patria Ribas manifestó que su casa no cuenta con un sistema de drenaje y las aguas negras se quedan estancadas; “para el patio de mi casa debemos salir en botas, aquí viven mis nietos menores de edad y a diario se enfrentan a la contaminación que representa este problema”.

Por su parte, Ruth Melguiza, quien tiene 5 meses de embarazo, detalló que en varias ocasiones se ha dirigido a la Alcaldía y no han obtenido ningún tipo de respuestas; “esta problemática es constante, pero siempre traen el Hidrojet y se soluciona pero sólo por unos días, las autoridades no nos han dado respuestas y aunque hemos tratado nosotros de solventar esta situación, se nos ha hecho imposible si no contamos con el apoyo de los organismos”.

Por último, los vecinos realizaron un llamado al alcalde del municipio, Alexis Zamora, para que se aboque a solucionar esta problemática que desde hace más de cuatro meses viene afectando a la población.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ