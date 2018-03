Lili Estefan confiesa que fue acosada sexualmente en Sábado Gigante

Durante el almuerzo que se llevó a cabo en la ciudad de Miami para homenajear a “Las 25 mujeres más poderosas” de People en Español, la presentadora del programa “El Gordo y la Flaca”, Lili Estefan, aprovechó el discurso que ofreció en el podio para decir que había sido también víctima de una de esas circunstancias que se han hecho tan comunes en el universo de Hollywood.

El portal del mismo medio ha publicado que Estefan dio mayores detalles en una entrevista posterior, en la que dijo que fue acosada sexualmente cuando trabajaba como modelo en el legendario programa “Sábado Gigante”, de Univision, pero que en lugar de dejar que el perpetrador se saliera con las suyas, reaccionó violentamente y lo denunció ante su superior.

“Había dos animadores: Don Francisco y Rolando Barral. Yo tuve el problema directo con Rolando Barral”, recordó la cubana. “Recuerdo haber estado en el camerino terminando uno de los programas, y les dije: ‘Por favor no entren que me estoy cambiando’. En ese momento, él abre la puerta y yo estoy en ropa interior, y me dice: ‘Así quería verte, bebé’”.

Estefan agregó que, de inmediato, salió al pasillo pese a que no se encontraba completamente vestida para “agarrar del cuello” y “estallar contra la pared” al implicado, y que al día siguiente, le contó lo sucedido a su jefe, Alfredo Durán, quien minimizó el hecho y no hizo nada al respecto.

Según Esteban, posteriormente, Barral le dijo que “iba a terminar limpiando casas”, aunque lo cierto es que, 30 años después, y se piense lo que se piense de “El Gordo y la Flaca” y de su irremediable vocación los chismes, ella es una celebridad del entretenimiento latino, mientras que ese presentador se encuentra bajo tierra, lo que, por otro lado, podría llevar a que sus familiares se quejen, debido a que la revelación se hace cuando él ya no puede defenderse.

Al investigar por nuestra cuenta, descubrimos que Barral tuvo otros problemas que sí se hicieron públicos y que le trajeron más de una incomodidad, como el arresto que sufrió en 1988 bajo cargos de posesión y uso de cocaína, lo que le costó el despido del programa de Univision que dirigía en ese momento. Durante esa detención, se reveló también que había estado implicado en un caso de asalto sexual a una menor que fue finalmente desestimado en la ciudad de Nueva Jersey.

De todos modos, y aunque su nombre no le diga nada a las nuevas generaciones, hay que precisar que el mismo sujeto estuvo al frente de “El Show de Rolando Barral”, el primer talk show en español que se transmitió en la televisión estadounidense, lo que lo transforma de hecho en un auténtico pionero; y antes de eso, era conocido ya como actor de telenovelas, tanto en su país de origen como en los Estados Unidos. Al igual que Estefan, Barral nació en La Habana, y falleció a la temprana edad de 62 años debido a una hemorragia cerebral.

Fuente:ElFarandi