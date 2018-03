Congreso de Perú llevará a votación la permanencia de Kuczynski como presidente

El mandatario afirmó que el parlamento no tiene motivos reales para destituirlo por la figura de la incapacidad moral permanente y explicó que ese caso está contemplado para casos muy específicos como presidentes que contraen Alzheimer en el ejercicio de su cargo o gobernantes que viajan fuera del país sin permiso del Congreso.

“Yo no he hecho absolutamente nada ilegal. De lo que me acusan son cosas que ocurrieron hace doce, quince años atrás y que nada tienen que ver con mi gobierno. Mi gobierno es absolutamente limpio”, argumentó.