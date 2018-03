Revengüeños protestaron por falta de comida

Vecinos de 13 sectores del municipio José Rafael Revenga protestaron la mañana de ayer en la Carretera Panamericana a la altura del sector Tiquire Flores, para exigir a la municipalidad acceso a las bolsas o cajas de alimentos del CLAP.

Los vecinos de zonas como Alto Tuy, Quebrada Seca de Urbina, El Conde, El Picacho, El Café y otros más bloquearon el paso tanto para vehículos como de peatones, con guayas, cauchos y escombros que colocaron al compás de consignas que cantaban: “Queremos comer.. Queremos comer”.

“Estamos aquí cerrando la carretera porque no nos ha llegado comida desde hace muchísimo tiempo. Cómo es posible que el alcalde Daniel Perdomo vea al pueblo en la calle y no haga nada, le dimos el voto ¿y dónde quedó la responsabilidad?, nos estamos muriendo de hambre. Hace 15 días nos pidieron 77 mil bolívares para una bolsa de 15 productos y hasta el sol de hoy no nos han dado pero ni una harina.

Es un abuso al que estamos sujetos, pues no solo nos vemos afectados nosotros, sino los más pequeños y eso sí es una falta de humanidad”, expresó Eddy Mediano, una de las manifestantes en el lugar.

Por su parte, Gabriela Aponte comentó, “estamos aquí pacíficamente mostrando nuestro descontento y tratando de llamar la atención, pues cada vez se nos hace más difícil sobrevivir a las casi 2 mil familias afectadas.

No solo por la falta de servicios públicos, sino por la ausencia de los alimentos, situación que nos tiene al borde, ya que el dinero no nos alcanza y los beneficios que deberíamos tener como comunidad no nos llegan.

Por tanto, necesitamos que las autoridades vengan a las comunidades. Que gobiernen desde el municipio y no desde otra ciudad. Queremos a alguien que dé la cara al pueblo y que sienta Revenga como suya, no un extraño”.

La señora Jennifer García dijo sentirse preocupada, pues los que más sufren son los niños, que han optado por no ir a clases debido a que en sus casas no hay alimentos. “Da dolor, ver cómo los chipilines están flacos y hambrientos ante los ojos apáticos de las autoridades teniendo ellos cómo resolver estos problemas.

Deben recordar que los que están sufriendo son el futuro de nuestro país”, dijo.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | JOSÉ ROMERO