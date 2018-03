Luis Olavarrieta se despide de Televen

Hoy cierro una etapa en la que fue, y será, mi casa. En ella materialicé grandes sueños. Fue allí donde hice la transición más importante, hasta ahora, en mi carrera. Si bien, en RCTV aprendí todas las herramientas fue en TELEVEN donde pude aplicarlas, sin ningún tipo de recelo. . . Quiero agradecer a Patricia González (@patriciagonzalez0312), mi jefa y siempre amiga, quien me dio todas las posibilidades para convertirme en productor general. Gracias a su confianza desarrollé espacios acordes a lo que tanto anhelaba, de esas oportunidades nacieron #DetrasDeLasCamaras y #RostrosDelCrimen. . . También a mi querida Karla Samaniego (@karlasamaniego) por su guía y paciencia. A todos los que, de una u otra forma, me apoyaron en cada paso dentro de la planta televisiva, mil gracias y muy en especial a la familia Camero por hacerme sentir siempre en confianza. . . PD: No me voy del país y esta decisión, personal, fue tomada hace más de un mes, no se debe a presiones ni tampoco a ninguna circunstancia en particular. Pido evitar rumores. . . Por cierto, estaré con mi gente de #VALENCIA este sábado con la obra #Sospechoso a la 5:pm en el #TeatroCelisPerez. Entradas en www.ticketmundo.com. Abrazos para todos. Nos veremos pronto. #LuisOlavarrieta

