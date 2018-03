Video| LeBron James se pone salvaje con los años

Aunque Portland derrotó a los Cavs 113 a 105, LeBron James se encargó de darse a respetar; el alero aportó 35 puntos y 14 rebotes, que significaron el doble-doble número 400 de su carrera.

James dejó a todos boquiabiertos con “poster” brutal ante los 2,11 metros de altura del bosnio Jusuf Nurkic. Sin duda, será una de las jugadas de la temporada.

“Soy como el buen vino, mejoro con los años”. Esa fue la frase de “The King James” después de batir su récord de triples-dobles en una temporada en el partido ante los Phoenix Suns.

Nah y'all really need to watch the other angles of this LeBron James dunk over Nurk pic.twitter.com/LyPvDYmtH6

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) March 16, 2018