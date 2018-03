Danry Vásquez: “Asumo toda la responsabilidad del hecho”

Horas después de que fuera difundido un video en portales web e informativos en México y Estados Unidos, además de las diferentes redes sociales donde se aprecia al jugador de los Tiburones de La Guaira, Danry Vásquez, agredir físicamente a su expareja en 2016, gracias a esto, Vásquez perdió un nuevo contrato de Liga Independiente en los Estados Unidos, por esto citó a los medios de comunicación la tarde del jueves para mostrar su posición al respecto.

En el video se observa al jardinero golpear fuertemente en el rostro a su pareja en repetidas ocasiones.

“Asumo total responsabilidad de ese acto ocurrido en 2016”, soltó primero el mirandino, quien fue juzgado por el caso hasta el pasado 7 de marzo del año en curso cuando el estado de Texas cerró el proceso, luego de que la víctima no lo recusara. “Fue un momento muy duro para mí y para mi familia, porque no debió pasar, pero creo que he tomado las medidas necesarias para superarlo”.

El audiovisual, que fue tendencia en las redes sociales y blanco de críticas, fue considerado por el atacante como un elemento de sabotaje en el reinicio de su carrera.

“Lo hicieron para revivir algo que pasó hace dos años y no creo que haya sido con buena intención. Pasé dos años tratando de conseguir el contrato y cuando lo tenía pasó esto. No digo que no lo merezca, pero ya había superado el incidente”, aclaró el joven de 24 años, que pagó en su momento una fianza en dólares y realizó servicios comunitarios como parte la penalización del hecho en EEUU.

“La gente con esto piensa que voy a ir para atrás, pero créanme que he mejorado mi ira con clases y psicólogos”, acotó.

ÁNGEL MARÍN | elsiglo