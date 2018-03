Pasajeros continúan “varados” en Terminal de Occidente por falta de unidades

Un centenar de personas se encuentran varadas en el Terminal de Occidente desde hace más de 48 horas, ante la falta de unidades colectivas. Según vendedores de boletos, hasta ayer se habían habilitado algunos transportes, sin embargo, no son suficientes ante la gran demanda.

De acuerdo a las declaraciones de los representantes de las distintas líneas con destino a San Cristóbal, las camionetas no están disponibles para prestar el servicio ante la falta de repuestos, además de que no cuentan con el dinero suficiente para realizar las debidas reparaciones, situación que los lleva a un posible aumento del pasaje.

En la actualidad las tarifas hacia el occidente del país tiene un precio de 350.000 bolívares y se espera sea aprobada la cantidad de 480.000 bolívares por persona.

Ante la situación, la cual aqueja a los viajeros, estos decidieron expresar su descontento, “estas personas nos obligan a cancelar 450.000 bolívares en efectivo para trasladarnos en autobuses en condiciones deplorables, esos son los que habilitaron. Esto no ocurre en otros estados, además nos aseguran que no cuentan con puntos de venta, cuando en realidad lo que están evadiendo son los impuestos. El banco sólo te entrega 30.000 bolívares, por lo tanto nos vemos obligados a pagar avance y así adquirir el monto a necesitar”, expresó Yenifer Orozco.

Por su parte, José Gregorio Hernández dijo “hasta tres días he durado en el Terminal de Occidente para viajar, tengo residencia en San Cristóbal y necesito retornar a mi tierra natal. Mis familiares me enviaron el efectivo, sin embargo, me encuentro frustrado al no poder salir de Aragua”.

De igual forma Nelson Peroza señaló, “aquí hay personas de la tercera edad, quienes no se pueden mantener de pie por tanto tiempo. Esto es un abuso, aquí revenden el pasaje. Hacemos un llamado al Gobierno a que se presente en el Terminal Terrestre y supervisen”, culminó.

Otros ciudadanos que tendrían como destino Maracaibo, aseguraron que para viajar se ven en la obligación de hacer varias escalas, “para llegar a mi pueblo debo tomar un bus hasta Valencia, de allí un carrito por puesto, al cual le cancelo por transferencia y así puedo llegar a mi hogar, en Maracaibo”, aseguró Miguel González.

Hasta el momento se desconoce hasta cuándo se alargará la problemática, por lo tanto se espera que las autoridades competentes se pronuncien para una pronta solución.

RAIZA VILLAFRANCA | elsiglo

fotos | JUAN CARLOS BENÍTEZ

