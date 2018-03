El argentino Juan Martín del Potro se mostró feliz tras vencer a su compatriota y colega Leonardo Mayer en octavos de final de Indian Wells por 3-6, 7-6(2) y 6-3, una remontada que, según dijo en conferencia de prensa, aún no sabe cómo logró.

“No lo sé cómo remonté, pero lo hice. Estoy sorprendido con el nivel de juego de Mayer hoy. Merecía jugar así. Creo que yo fui muy inteligente en la muerte súbita. Después de eso logré reaccionar, retomar el control de los puntos y jugar mucho mejor”, comentó el de Tandil.

Del Potro jugará cuartos de final el viernes contra el alemán Philipp Kohlschreiber, que derrotó hoy al francés Pierre-Hugues Herbert por 6-4 y 7-6(1).