Datanálisis: El 75% de la población está dispuesta a votar contra Maduro

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, estuvo como invitado en el programa Vladimir a la 1, transmitido por la señal de Globovisión, afirmó que “lo relevante no es quien es mayoría o cómo está la preferencia de los electores porque nunca en la historia se había visto que la mayoría de la población quiere un cambio”

También te puede interesar:Plan piloto para cobro de pensiones se activará el próximo 20 de marzo

“Quiere un cambio relevante, es decir, necesita buscar un oxigeno distinto al Gobierno del presidente Maduro”, subrayó.

En cuanto al porcentaje de personas que estarían dispuestas a votar indicó que “75% de la población venezolana está dispuesta a votar en contra del Presidente Nicolás Maduro”.

Vicente León aseguró que si hubiera una elección que refleje la preferencia electoral “el Presidente Maduro se encontraría en aprietos severos”.

El dirigente expuso que “puede votar o no esas personas que quieren cambios y así convertir su deseo en una realidad y si es posible que votando se refleje ese proceso en la elección”.

“Lo que pasa es que hay un montón de gente que no se siente motivada a la participación electoral”, subrayó.

El director indicó que hay un porcentaje menor del “20% de los venezolanos en este momento están convencidos que no se debe votar”. Mientras que hay un 41% de la población que está dispuesto a votar.

“Lo interesante es que de ese 41% la gran mayoría son chavistas y es que resulta que la abstención en este momento es completamente opositora”, manifestó.

Mencionó las problemáticas que existen para estas elecciones “hay un nivel de frustración muy importante, hay una perdida brutal de confianza en el evento electoral y no se sienten motivados por la oposición”.

León expresó que hoy no sabe “si la mejor decisión es votar o no votar porque la mejor decisión no está sobre la mesa”.

Por último, el presidente de Datanálisis sobre la candidatura de Henri Falcón exhortó que “esta tratando de ser el actor que se convierte de alguna manera en el referente de liderazgo opositor”.

“Un liderazgo que se ha debilitado”, puntualizó.

Fuente: Globovisión