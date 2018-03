Campaña electoral de Henri Falcón comenzará por el Oriente del país

También te puede interesar: Cabello: Debemos mantenernos en unidad, batalla, lucha y victoria

“Ojalá y el Frente Amplio, la Mesa de la Unidad Democrática, la nueva plataforma unitaria, y el pueblo podamos coincidir en esta misión de vida y unirnos más allá de nuestras diferencias”, expresó el candidato.

“Soy el candidato de todos los venezolanos sin ninguna excepción, de los venezolanos que hoy desean un cambio estructural en el país“, subrayó.

Falcón sobre el poco interés en el electorado expreso que “tenemos una gran oportunidad por delante. Hoy el 70% de los venezolanos quiere expresarse con la herramienta que nos da la democracia para derrotar gobiernos autoritarios, como el que tenemos, el voto”.

“No tiene ninguna utilidad abstenerse porque eso nos ubicaría en la nada, habría que pensar qué se le va a decir al país el día 21 de mayo“, enfatizó.

Por otra parte, dio su opinión sobre el Frente Amplio que “es una iniciativa loable y oportuna en función de ejercer toda la presión necesaria para seguir en la lucha de mejores condiciones electorales“.

Venezuela esta llena de gente que a pesar de toda la adversidad que le presenta la crisis del país, no se rinde, está consciente de la realidad pero no pierde el sueño y la esperanza de un cambio. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Seguimos #ComprometidoConVenezuela pic.twitter.com/pbi3gBL7Xg

— Henri Falcón (@HenriFalconLara) March 15, 2018