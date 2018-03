Vecinos de La Victoria trancaron por falta de agua

Los habitantes de Terrazas del Cementerio y La Lagunita de la zona sur del municipio José Félix Ribas, protestaron la mañana de este lunes, trancando la vía que comunica la parroquia Zuata con el resto del municipio, para exigir a la municipalidad la reactivación del servicio de agua por tubería.

Los manifestantes denunciaron por medio de consignas que llevan más de dos meses con este problema que los tiene cansados y preocupados, ya que deben inventárselas para contar con el vital líquido en cada uno de los hogares.

Señalaron los afectados, que debido a que las autoridades no les envía el servicio gratuito, ellos les toca estar cargando el agua de otros lugares y en ocasiones pagarle hasta 600 mil bolívares, a los cisterneros privados para poder llenar los recipientes y tanques, situación que los tiene enardecidos y por consiguiente los llevó a protestar en las calles para presionar por una respuesta concreta.

“Esta situación no tiene aquejando desde hace mucho tiempo, pero en enero de este año, la alcaldía nos dio 2000 litros de agua para la comunidad y nos dejaron con la promesa de solventar el problema conforme fuera pasando el tiempo. Pero esto al parecer fue mentira porque no han venido ni ellos, ni los camiones mucho menos”, dijo Ileana Yanes.

Los vecinos, explicaron que el problema los tiene afectados de manera considerable, pues los más afectados son los pequeños, quienes en ocasiones no han podido asistir a sus clases, porque la falta del liquido, no les permite a sus madres, lavar, cocinar y realizar todos los quehaceres.

“Es imposible que este problema no sea resuelto, sabiendo que los pequeños están pasando penurias y no es porque no lo saben, porque bastante cartas y llamadas hemos hecho y no nos dan respuesta. Es una falta de respeto que jueguen con la necesidad de los vecinos”, indicó Marta Sanchez.

La ocasión fue propicia para que los residentes hicieran de conocimiento público, otras deficiencias que tenían en los sectores, tal como la falta de alumbrado público, recolección de basura, jornadas de asfaltado, entre otras.

“Nos sentimos en el olvido, necesitamos ser tomados en cuenta. No es necesario trancar para poder ser escuchados”, expresó Daniel Rangel.

En el sitio se apersonaron comisiones de la Policía de Aragua para resguardar a los protestantes, mientras los mismos esperaban que se presentaran las personalidades de los entes competentes, con soluciones a sus inconvenientes.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | JOSÉ ROMERO