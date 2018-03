Trump destituye a Tillerson como secretario de Estado

El presidente estadounidense, Donald Trump, cesó hoy de manera fulminante a Rex Tillerson como secretario de Estado y anunció que será sustituido por el actual director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, envió un comunicado del presidente estadounidense en el que subrayó que bajo la dirección de Tillerson “se habían logrado grandes cosas en los últimos 14 meses”.

No obstante, las tensiones entre Trump y Tillerson habían sido constantes, y ambos habían reconocido contar con diferentes puntos de vista sobre asuntos clave de política exterior.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018