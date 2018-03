El transporte público se ha convertido en un dolor de cabeza

La falta de efectivo se ha convertido en una problemática constante para aquellos aragüeños que a diario deben trasladarse ya sea a sus lugares de trabajo, recintos universitarios o a realizar alguna diligencia, y es que muchos de ellos se ven en la obligación de realizar maromas para poder conseguir aunque sea la mínima cantidad, solo para pagar el transporte público.

En este sentido, José Graterol manifestó que debido a que los bancos solo entregan muy poca cantidad de efectivo le toca pagar el dinero que tiene en el momento

“toca regatear y darle el poco el dinero que tengo, el transpor te público es una necesidad, pero también debe ser una obligación por parte de los transportistas”.

Asimismo, Luis León detalló que deben durar mucho tiempo en las agencias financieras para conseguir algo de dinero, “los bancos solo dan 10 mil bolívares y me toca distribuir bien mi tiempo y mi dinero para que me pueda durar y alcanzar para realizar todas mis diligencias del día”.

De igual forma, Norvis Yépez indicó que para conseguir el efectivo necesario debe pagar hasta 70% en avances, “las personas que tienen el dinero cobran mucho de porcentaje y como uno está necesitado no le queda de otra que cancelarlo, cada día el problema del efectivo se agrava más”.

Por su parte, Adrián Arciniega recalcó que aparte del problema del efectivo deben lidiar con las pocas unidades de transporte público que se encuentran trabajando, “esperar camioneta es una odisea, están trabajando muy pocas unidades y los colectores cobran antes de subirse a las mismas y si no tienen el pasaje completo no dejan que no uno las aborde, pero sin efectivo esta situación empeora cada vez más”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo