El polémico encuentro entre José Altuve y Donald Trump en la Casa Blanca

La visita de los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial, a la Casa Blanca estuvo marcada por la aparente tensión que hubo entre el pelotero venezolano José Altuve el presidente estadounidense Donald Trump.

El segunda base, quien fue el Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se mantuvo serio durante el discurso de Trump, con quién experimentó un momento incómodo al final del acto oficial en el Ala Este de la Casa Blanca.

Al finalizar su discurso, Trump se giró para dar la mano a los presentes, como Josh Reddick, George Spinger y Justin Verlander, situados cerca de Altuve, quien en un principio fue ignorado por el mandatario estadounidense.

El lanzador Ken Giles y los puertorriqueños Carlos Correa y Carlos Beltrán fueron unos de los ausentes en la ceremonia. El presidente de los Astros, Jim Crane, explicó que varios jugadores tuvieron que lidiar con asuntos familiares.

La habitual visita a la residencia del presidente por los campeones de los deportes profesionales en Estados Unidos se ha convertido en un tema controverisal desde la elección de Donald Trump como presidente en noviembre de 2016.

. @JoseAltuve27 looked less than thrilled to be forced to shake hands with Trump pic.twitter.com/Qe6MotFO0M

Varios equipos de otras disciplinas, como los Golden State Warriors, campeones vigentes de la NBA, y los New England Patriots, campeones del Super Bowl, han rechazado su invitación citando razones políticas.

Trump jokes with @RepKevinBrady (but also indicates he's not really joking) that a second round of tax cuts is in the works pic.twitter.com/T8FIR0urB1

