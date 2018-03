Norkys Batista a políticos venezolanos: Todos son unos falsos

La actriz venezolana Norkys Batista criticó este sábado la posición de los dirigentes políticos venezolanos que, a su juicio, no tienen como prioridad revolver los problemas de los ciudadanos.

“Los niveles de desesperación en lo que estamos los venezolanos no tiene nombre, yo la verdad no sé si realmente existe una oposición o un líder, yo no sé si existe alguien que tenga respeto al ser humano, yo no sé si existe algún político que entienda que no se puede jugar con la vida de un ser humano y que un país se respeta”, indicó.

En ese orden de ideas, apuntó que no entiende dónde están los dirigentes políticos en este país que “se llenan la boca diciendo tantas barbaridades y al final en lo último que piensa es en el ciudadano común. Para mí son todos unos falsos, que viven de la política y eso es la política pura falsedad”.

Asimismo, señaló que los venezolanos tienen derecho a conseguir las medicinas que se necesitan, sin embargo, en el país eso no es posible. “No entiendo y no me explico que en Venezuela no haya medicamentos de alto costo (…) cuando aquí tienen que estar, es una obligación y un derecho que tenemos los venezolanos en igualdad de condiciones”.

Por otra parte, la protagonista de la obra de teatro “Orgasmos” explicó el motivo por el que se mantiene todavía viviendo en Venezuela: “Sigo aquí porque aquí nací, aquí están mis papás y si yo me voy del país los dejo desamparados, además yéndome no logro nada porque he visto a muchos compañeros que se han ido y la están pasando muy mal”.

“Yo sigo creyendo que en Venezuela quedan muchas oportunidades y sigo luchando en que se pueden hacer grandes cosas”, manifestó durante una entrevista ofrecida al programa Sábado en la noche transmitido por Globovisión.

Batista indicó que tras la difícil situación que atraviesa el país, ha tenido que ver a partir a dos de sus hermanas, una para Aruba y otra para Chile.

Lea también: Álex Rodríguez y su comentado encuentro con el clan Kardashian

“Dos de mis hermanas se han ido del país, una a chile y otra a Aruba y estando lejos no sabe si podré ayudarlas igual, además hay otra que está preparando todo para irse. Nos estamos quedando solos, nos estamos muriendo por falta de medicinas, yo no sé hasta dónde vamos a llegar”, finalizó.

Fuente: sumarium.com

elsiglo elsiglocomve elsiglotv