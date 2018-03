Mujeres del eje Este siguen apostando a su belleza física

Las mujeres del eje Este de Aragua, como todas las venezolanas, se caracterizan por su belleza y coquetería, además de su personalidad que las hacen llamar la atención en todas partes donde van. No obstante, el maquillaje se ha convertido en su aliado para resaltar los atributos y ocultar las imperfecciones que puedan tener.

En este sentido, luego de un recorrido realizado se pudo recabar la información de que las féminas se encuentran entre la espada y la pared con respecto a la adquisición de estos productos, debido a los altos precios que estos mantienen. Indicaron que si ya el costo de los alimentos les pone los pelos de punta y a sacar cuentas, ahora deben agregarle el del maquillaje, que se incrementa cada vez más, dejando a muchas en la disyuntiva de si darse o no el lujo.

Casandra Rodríguez, encargada de uno de estos locales expendedores, comentó que los polvos que en un tiempo se podían adquirir a un costo de 40 mil bolívares ahora oscilan entre los 150 mil y hasta 300 mil bolívares.

Por otra parte, otro de los productos que hace casi salir lágrimas a las compradoras es la base, la cual es esencial para que el maquillaje perdure en el día cubriendo las imperfecciones, ya que puede dejar fácilmente sin sueldo a las mujeres, contando el nuevo aumento salarial, pues mantiene un precio que oscila entre los 170 mil y 520 mil bolívares.

Por su parte, el rímel o la máscara de pestañas también poseen precios de espanto y brinco que rozan los 200 mil bolívares, haciéndolo impagable en muchas ocasiones. Los labiales son un poco más accesibles y se pueden conseguir desde los 100 mil bolívares en adelante. Asimismo, informó la conocedora del tema que otro de los productos que buscan mucho las damas son las paletas de correctores y sombras, por las cuales deben cancelar de 550 mil a 770 mil bolívares.

Tanto Rodríguez como otros encargados de estos comercios coinciden en la opinión de que pese a los precios, la clientela relativamente no ha disminuido, pues las mujeres del eje Este están siempre al pendiente de la imagen personal.

“Las señoras y jóvenes vienen a diario. Y sí es verdad que no es la misma afluencia de compradoras; pero las ganancias sí dan, puesto que son entradas de dinero constantes. Por muy flojo que sea el día, a las tiendas pueden llegar un aproximado de 8 mujeres en busca de maquillaje, ya que prefieren hacer estas compras poco a poco”, indicó María Zerpa, dueña de un local del centro de la ciudad.

Entre tanto, las ciudadanas manifestaron de manera jocosa “primero morir a ser sencillas”, así lo dijo Ana Rivero, mientras compraba sus implementos de belleza.

“Ahorita hay que hacer sacrificios e invertir en la imagen. Mantenerse lindas es algo con lo que se nace, por tanto, trato de comprar maquillaje mensualmente o quizás aguanto un poco más de tiempo, lo importante es no quedarse sin nada en el estuche y ajustarse a los ingresos”, dijo.

Ana Pinto agregó, “actualmente no se pueden hacer gastos tan grandes por cuestión de prioridades, pero este es necesario. Y en cuanto al gasto por estos productos no hay que escatimar, pues hay un dicho que reza que lo barato sale caro, entonces es mejor buscar una buena marca, ya que se trata de nuestra cara y no obstante de nuestro dinero”.

Las ciudadanas concluyeron en que este es un gasto que lo vale, por lo que mensualmente guardan un dinerito para la adquisición de maquillaje.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | JOSÉ ROMERO