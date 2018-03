La escasez de medicamentos también afecta a caninos y felinos

La escasez de medicamentos para contrarrestar las enfermedades que padecen los perros y gatos cada día se hace más dura, debido a que muchos de los tratamientos son importados y en algunos negocios se encuentran, pero en un precio que supera el salario mínimo que cobra un venezolano.

Andreína Sánchez, trabajadora de una agropecuaria, explicó que los tratamientos más difíciles de conseguir son las vacunas, las cuales son consideradas de mayor importancia, debido a que ellas protegen a los animales de infecciones.

En este sentido, sostuvo que debido a la situación económica por la que está pasando el país, muchas son conseguidas, pero a precio de dólares, lo que a su juicio es complejo adquirir.

Además dijo que otras de las medicinas fundamentales que no se consiguen son los antibióticos, analgésicos y desparasitantes, los cuales oscilan entre 600 mil a 3 millones de bolívares.

Asimismo, comentó que aquellos perros y gatos que no sean medicados debidamente están expuestos a padecer de parvovirosis, sin embargo, aseguró que si el animal no está rodeado de la infección no le ocurre nada.

Finalmente, Sánchez precisó que para la prevención de enfermedades es necesario llevarlos cada seis meses al veterinario, dependiendo de la condición en la que estén.

JANINE OJEDA | elsiglo

fotos | DENYS SÁNCHEZ

elsiglo elsiglocomve elsiglotv