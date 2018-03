Hermana de Merci Mayorca: “Ilan Chester es el cáncer más invasivo que he conocido”

Luego de darse a conocer el fallecimiento de la animadora Merci Mayorca, esposa del cantante Ilan Chester, sus familiares han publicado un sinfín de mensajes en las redes sociales contra el artista, debido a su deplorable comportamiento mientras su esposa luchaba contra el cáncer que le quitó la vida.

“No la guió a la muerte. Su cáncer tenía nombre y apellido ‘Ilan Chester’. El cáncer mas invasivo que he conocido“, escribió María Alejandra Mayorca, en su cuenta de Twitter .

Este contundente mensaje fue emitido luego de que la sobrina de la fallecida animadora, Andrea Bermúdez, aseguró en la misma plataforma social que la conducta del cantante mientras su esposa estaba enferma era de “poco interés”.

“¿Por qué no pones en tu mensaje hipócrita que sacaste la mitad de la plata de la cuenta conjunta y te fuiste? ¿Por qué no escribes también que huiste las otras veces que le dio cáncer porque ‘a ti no te correspondía ocuparte de eso’ o que incluso ella teniendo drenaje externo en los riñones te acercabas a decirle que no tenías interiores limpios“, fueron algunos de los tuits emitidos por Bermúdez.

Fuente: El Farandi