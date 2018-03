La maga venezolana Dania Díaz vuelve a cautivar a España

¡Venezuela en alto! Dania Díaz, que enamoró a toda España con su magia, llegó a la final del programa Got Talent, Tienes Talento en español, por medio del “botón dorado”, que es un pase directo a la meta final del programa otorgado en consenso por los cuatro miembros del jurado.

Su show se basa principalmente en contar su historia como inmigrante por medio de las cartas. Díaz, mientras barajea su pasado, le coloca mucha emoción y sentimentalismo a sus actos sin caer en la cursileria.

“Sufro mucho por lo que le pasa a tu pueblo, y hoy yo también me he sentido venezolano. Lo tuyo va mucho más allá de la magia, es denuncia social… tú no necesitas este botón dorado pero Venezuela, sí”, le dijo Risto Mejide, miembro del jurado.

Además, contó con la felicitación de varios compatriotas, como Franco de Vita y Carlos Baute, quienes se declararon sus fans y confesaron que los hace sentirse orgullosos de la tierra donde nacieron.