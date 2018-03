Revelarán el origen del Joker en su película en solitario

La película que narrará los orígenes del Guasón cada día está más cerca de convertirse en realidad. Entre los proyectos que Warner Bros. y DC manejan para el futuro más inmediato, parecía que Wonder Woman y Harley Quinn habían tomado la delantera para comenzar su producción. Sin embargo, los rumores indican que El Guasón será el próximo en llegar a la gran pantalla en solitario.

Ahora se han dado a conocer más detalles sobre la cinta que narrará los orígenes del Payaso del Crimen. Según The Wrap, la cinta de Todd Phillips y Martin Scorsese se inspirará en el cómic “The Killing Joke” (“La Broma Macabra”).

De esta manera, en su nueva versión cinematográfica, El Joker será un comediante fracasado de los años 80 que enloquece tras comprobar que no puede cumplir su sueño.

Como es obvio, existen varios sucesos en el pasado de El Joker que le terminan llevando por el mal camino. Todos ellos están recogidos en la mencionada edición del cómic, pero todavía no está claro qué partes de The Killing Joke se usarán de cara a la película y cuáles no.

En la oscura novela gráfica de 1988 The Killing Joke, Alan Moore describió al Joker como un luchador que se pone de pie después de “un mal día” y recurre al crimen para alimentar a su necesitada familia.

Lea también: ¿Barack y Michelle Obama produciendo para Netflix?

Joaquin Phoenix es el favorito en todas las quinielas para interpretar el papel protagonista. El actor se encuentra actualmente en conversaciones con Warner y DC para dar vida a El Guasón en esta nueva aventura. También se rumorea que la producción de este proyecto podría comenzar en el mes de mayo.

Fuente: El Nacional

elsiglo elsiglocomve elsiglotv