“No todo era como lo pintaban”, el relato de un venezolano que migró a Panamá

Datos de inmigración de ambos países arrojan que de cada 10 personas que se van a Panamá, siete retornan a Venezuela más pronto de lo que tenían programado. Van con la ilusión de un país que los acogerá y que le dará mayores oportunidades, pero muchas veces solo obtienen decepciones.

Muchos venezolanos se van con el pensamiento de un futuro más prometedor, y han regresado al país en una situación más complicada que la que tenían antes de salir. Vuelven sin empleo, casa, carro, dinero y con la sensación de fracaso.

Otros regresan incluso más endeudados, pues se van con dinero prestado y que prometieron devolver con los frutos de su trabajo fuera de las fronteras de Venezuela. Al no poderse adaptar al cambio brusco de una economía completamente distinta y al no tener acceso a servicios básicos a bajo costo, simplemente deciden comenzar de nuevo en su tierra natal. A estas dificultades se les suma el hecho de ser extranjero.

“No todo era como lo pintaban, el trato, las personas y sobretodo la búsqueda de empleo fue más difícil de lo que pensaba”. Dijo una persona que se regresó al país hace un mes, y que pidió mantener su anonimato.

“En algunos lugares hay mucha xenofobia hacia los venezolanos, conseguí trabajo en una panadería, el sueldo era menos que el mínimo por ser extranjero, y el trato más que desagradable por ser venezolano”.

Freddy Duque, con tres maestrías y autor de 4 libros, tuvo una experiencia en otro país que no imaginaba. Luego de trabajar como jardinero, reparador de techos, aguantar vejámenes y hasta poner en riesgo su salud, decidió que lo mejor era regresar a Venezuela. En su blog contó con tristeza cómo vio a venezolanos con preparación, rebajados a trabajos que no estaban relacionados con su profesión. Como a un médico cirujano lavando baños y a un abogado fregando platos.

En Panamá al ser extranjero no tienes beneficios y debes comprar a precio internacional. Aunque no todo es malo, los venezolanos que ingresen a Panamá con USD 400 mil pueden optar a una visa de residencia temporal extensiva a sus familiares. Pero la mayoría que emigra, no tiene esa cantidad de dinero y se regresa al no poder contar con los recursos mínimos para su supervivencia.

