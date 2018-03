Pdvsa demandó en EEUU a firmas intermediarias por corrupción

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) demandó a través de una firma en Estados Unidos a un grupo de empresas intermediarias que acusa de participar en una millonaria trama de corrupción en dólares que involucra a funcionarios de la petrolera, dijo el jueves su abogado en una entrevista.

En la demanda que presentó la firma PDVSA US Litigation Trust se denuncia a una pequeña empresa llamada Helsinge Inc. por obtener información privilegiada y términos de licitación de forma fraudulenta al sobornar a funcionarios de la estatal, incluido su actual vicepresidente Ysmel Serrano, indicó el documento.

La trama de corrupción habría beneficiado con miles de millones de dólares en ganancias ilícitas a las empresas intermediarias que participaron en la trama de corrupción, añade la demanda.

El documento menciona a firmas como Lukoil Petroleum Ltd, Colonial Oi1 Industries, Inc, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG.