ONU solicita entrar a Venezuela para verificar la situación actual

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU), Zeid Ra’ad al Hussein, pidió este jueves al gobierno de Nicolás Maduro que abra las puertas al ente internacional para verificar sobre el terreno lo que sucede en el país.

También te puede interesar: Panamá incluyó a Venezuela en grupo de países que le discriminan

“No hemos sido invitados y no se nos ha permitido entrar. ¿Si todo no es tan malo como otros dicen, entones por qué no nos dejan entrar?, se preguntó Zeid.

El alto comisionado presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual sobre la situación de las libertades fundamentales en el mundo, en el que dijo que las libertades de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica son “reprimidas y gravemente restringidas” en Venezuela.

Además, señaló que “no se cumplen las condiciones mínimas para la celebración de unas elecciones libres y creíbles”, convocadas para el 20 de mayo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Estos comentarios recibieron fuertes críticas desde Caracas y la cancillería los tachó de “infundados e irresponsables”.

En este sentido, Zeid dijo hoy que desde que asumió el cargo, hace casi cuatro años, está pidiendo que permitan el acceso a su equipo al país y que lo inviten a él.

“El tema principal es ¿Qué están escondiendo? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? y ¿Por qué no quieren que lo veamos? Es una pregunta que no responden y deberían responder”, concluyó.

Fuente: Globovisión