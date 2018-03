EEUU: Pistolero abrió fuego y tomó a rehenes de tercera edad en Yountville

También te puede interesar: Alerta en Portugal por olas que podrían alcanzar hasta los 15 metros

Citando a la policía de carreteras de California, afiliadas de CNN en el norte de California informaron que el hombre armado está reteniendo a tres rehenes en la casa de veteranos en el Valle de Napa.

“Hemos activado nuestro protocolo de respuesta a emergencias y estamos cooperando con la aplicación de la ley”, dijo el Departamento de Veteranos de California en un comunicado. La policía ha rodeado las instalaciones y le están diciendo a la gente que evite el área.

Gunfire was reported at the Veterans Home of California in Yountville, the California Department of Veterans said https://t.co/7413u9OCgO pic.twitter.com/TB6jeUZH3e

Police say that 15 to 20 shots were fired at the Yountville Veterans Center, where three people were taken hostage. https://t.co/PmEDdRErzO Video: @MarkIbanez2 pic.twitter.com/E5gCs0p7LN

— KTVU (@KTVU) March 9, 2018