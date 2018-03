Bad Bunny: He aprendido a vivir con el éxito

En poco más de un año, Bad Bunny emergió de un pequeño pueblo en Puerto Rico y conquistó las listas de popularidad en múltiples países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Hoy se suma al programa mensual Apple Music’s Up Next de artistas emergentes, con un breve cortometraje y una entrevista exclusiva para los usuarios de la plataforma.

“Obviamente es una oportunidad muy grande para mí como artista nuevo y como artista latino es bien importante que se me dé este tipo de exposición y que me permitan ser parte de este tipo de proyecto”, dijo Bad Bunny en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press.