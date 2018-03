Ricky Martin habla sobre American Crime Story

El cantante puertorriqueño Ricky Martin visitó este jueves a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ para presentar su último single, ‘fiebre’, pero también para hablar de la serie ‘American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’, una serie que indaga sobre la muerte del famoso diseñador y en la que interpreta a Antonio D’Amico, pareja de Versace.

Motos quiso saber cómo es la vida de Martin ahora que tiene un show fijo en Las Vegas y cómo surgió esa oportunidad: “el tema surge porque los promotores de Las Vegas se dan cuenta de que hay una gran cantidad de público que demanda un artista como yo”.

“Me llamaron para trabajar allí y yo encantado porque es algo genial ser parte de esa lista de artistas fijos de las vegas como Elvis, Frank Sinatra, Celine Dion. “soy el primer hombre latino que tiene una residencia allí”, dijo el cantante con orgullo.

Sobre su papel en la segunda temporada de ‘American Crime Story’, Martin recordó sus comienzos en televisión: “la primera vez que hice una serie tenía 15 años y a mí la actuación me ha gustado muchísimo desde niño. Fue una suerte que me llamaran para el papel y para colmo estoy trabajando con la mejor de todas: Penélope Cruz”, reconoció saludando a su hermana, Mónica Cruz, colaboradora de ‘El Hormiguero’

Es importante recordar que la serie habla sobre el asesinato del famoso diseñador y sobre la homosexualidad: “las autoridades hicieron la vista gorda porque era un hombre gay matando a otros hombres homosexuales. Le mando mucho amor a su familia y al propio Antonio D’Amico a quien tuve la oportunidad de conocer, para mí es un tema muy importante que defender. En el rodaje estuve tres días cubierto de sangre y llorando, e intenté no salir mucho del papel en él”, comentó el cantante.

“¿Estamos mejorando en temas relacionados con la aceptación de la homosexualidad?”, quiso saber Pablo. “claro que estamos mejorando, cada día que pasa la gente se da cuenta de que el amor es amor y que no se puede juzgar. En estados unidos con todo lo que está pasando lo que necesitamos es hablar ante las cámaras para que sigamos defendiendo el amor“, afirmó el cantante.

Sus hijos le inspiraron a ser más solidario

El rey del baile puertorriqueño se atrevió a hablar de su historia de amor y cómo conoció a su actual marido: “A través de Instagram estaba viendo obras de arte, porque soy un gran coleccionista, y de repente le vi y dije ¿y tú quién eres? Hablábamos por mensajes de la aplicación hasta que un día en Londres nos vimos y ahí supe que era para mí. Ahora tengo una familia y mis hijos tienen dos padres y ya no tengo por qué esconderme, tengo la responsabilidad de que me vean millones de personas y tengo que normalizarlo”.

El cantante ha pasado recientemente por momentos duros al ver a su tierra azotada por un huracán, pero no se quedó parado y envió siete toneladas de comida en un acto solidario: “Cuando te das cuenta de que no te puedes comunicar con tu familia es cuando la cosa se pone fea, y un día mi hijo me dijo que podíamos romper su hucha para darle el dinero a los niños de Puerto Rico.

Ahí es cuando me puse a trabajar junto con mucha gente para ayudar en la situación y que la cosa no solo mejorara, sino que fuera mejor que antes”, relató emocionado el artista.

Fuente: Vanitis