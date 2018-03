Muffins esponjosos sin harina ni azúcar ¡para hacer en la licuadora!

Ingredientes

-2 tazas de avena (tradicional o instantánea)

-2 bananas grandes

-2 huevos grandes

-1 taza de yogur griego

-de 2 a 3 cucharadas de miel

-1 y ½ cdtas. de polvo de hornear

-½ cdta. de bicarbonato

-½ cdta. de esencia de vainilla

-1 pizca de sal

chips de chocolate amargo, nueces o frutos secos (opcional)

Paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC. Enmanteca una fuente para muffins o, de lo contrario, dispón moldes de papel para muffins en la bandeja.

Pon todos los ingredientes (con excepción de los opcionales) en la licuadora. Procésalos hasta conseguir una masa homogénea y que los copos de avena se rompan.

Agrega los chips de chocolate, las nueces o los frutos secos y mezcla con una espátula (no con la licuadora, para que no se rompan).

Pon la masa en los moldes, pero con cuidado de no superar los ¾ de su capacidad, porque los muffins crecerán en el horno. Si quieres, decora con el chocolate, las nueces o los frutos secos.

Hornea durante 15 minutos. Para que los muffins crezcan, es importante que evites abrir el horno durante la cocción. Cuando insertes un cuchillo en la masa y salga limpio, eso quiere decir que están listos.

Saca la bandeja del horno, espera a que la masa se enfríe y desmóldalos.

¡Ya puedes disfrutar de estos deliciosos muffins saludables!

Nota: Si bien la receta no contiene azúcar refinada, sí posee la glucosa que de forma natural está presente en la miel. Si no deseas o no puedes consumir este componente, te recomendamos suplantar la miel con estevia.

Fuente: VinoyCocina