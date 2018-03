Funcionario frustró robo tras abatir a atracador

Un funcionario policial, con el rango de comisario, frustró un asalto en las inmediaciones del Terminal de Pasajeros de Maracay durante la noche del miércoles, según lo revelado a los periodistas.

El suceso se registró específicamente en San Agustín. Al parecer, Elvis Antonio Desantiago, de 19 años de edad, pretendió robar al investigador y éste haciendo uso de sus destrezas y habilidades, neutralizó la acción delictiva.

La acción hamponil sucedió exactamente a las 10:00 de la noche del miércoles, y en el sitio se incautó una pistola que será sometida a las experticias técnicas y otros elementos de interés investigativo.

Por su parte, la señora Elvia de Desantiago, madre del muchacho, en medio de su llanto y dolor al sentir la muerte de su descendiente, expresó lo siguiente: “Mi hijo salió con otro muchacho a hacer una diligencia personal”.

“No dijo para dónde iría y después me indicaron que lo habían matado en San Agustín, pero desconozco las circunstancias del caso”, comentó.

– Se dicen muchas cosas, pero no sé lo que ocurrió allí. Las autoridades no me han dicho nada y lo poco que sé es que me lo asesinaron a tiros.

Asimismo, se indicó que una segunda persona que acompañaba al individuo se dio a la fuga, y actualmente está siendo activamente buscado en Aragua. El cuerpo de Desantiago fue trasladado a la Morgue de Caña de Azúcar para la autopista de ley.

