Bonnie y Clyde, la pareja criminal más famosa de todas

Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Champion Barrow fueron unos famosos forajidos, ladrones y criminales de Estados Unidos durante la Gran Depresión.

También te puede interesar: ¿Es seguro beber agua sin tratar?

Ambos captaron la atención de la prensa norteamericana y fueron considerados como “enemigos públicos” entre 1931 y 1934. Fueron abatidos por la policía un 23 de mayo de 1934.

A continuación te presentamos algunos datos sobre la pareja criminal más famosa de la historia.

• Aunque la banda fue conocida por los robos a bancos, Clyde Barrow prefirió el robo a pequeños comercios y gasolineras.



• Aunque el público creyó que Bonnie era la líder de la banda, el rol de Bonnie Parker sigue siendo materia de estudio y controversia. Miembros de la banda como W.D. Jones y Ralph Fults testificaron que nunca vieron a Bonnie tomar una pistola y que su rol se circunscribía a temas logísticos.



• En su artículo “Bonnie and Clyde: Romeo and Juliet in a Getaway Car”, el escritor Joseph Geringer explica que Bonnie y Clyde gozaron de la simpatía de parte de la sociedad norteamericana, comparándolos con unos Robin Hood modernos y que, gracias a su muerte trágica, los encuadró en la leyenda.



• Se conocieron en enero de 1930 en la casa de unos amigos comunes. Bonnie se ausentó de su trabajo de camarera para acompañar a una amiga que se había roto un brazo, que recibió la visita de Clyde Barrow. Al charlar un poco, ellos se reconocieron mutuamente como personas amantes de las armas de fuego y de los autos rápidos.



• Entre 1932 y 1934, la banda de Barrow realizó unas cuantas fechorías raptando a hombres de la ley o atracando establecimientos, normalmente lejos de su hogar y para conseguir el dinero que les permitiera volver a casa. Normalmente no disparaba a nadie, siempre que tuvieran una vía de escape.



• A pesar de la imagen glamorosa que se ha asociado a la banda, estaban desesperados y dominaba el mal ambiente. Un reciente manuscrito de Blanche Barrow describe los problemas en la relación mientras huían. Por suerte para ellos, Clyde era un diestro al volante, conduciendo por caminos peligrosos y de esta manera dormir y buscar comida sin ser descubiertos. Mientras hacían esto, uno de ellos era asignado para vigilar.

• A pesar de contar con miles de dólares de botín, la banda no podía dormir en calma y en dormitorios de lujo.



• Bonnie y Clyde fueron abatidos el 23 de mayo de 1934, en una carretera secundaria cerca de Bienville Parish (Luisiana). Murieron a causa de una emboscada de cuatro oficiales de policía de Texas y dos de Louisiana.

• Parte de la polémica sobre la muerte de Bonnie y Clyde se centra en el hecho de que hoy en los Estados Unidos la policía da la posibilidad al detenido de rendirse pacíficamente antes de disparar incluso en situaciones extremadamente peligrosas a menos que haya una amenaza de muerte inmediata.

• Algunas fuentes aseguran que Bonnie y Clyde habían disparado unas 50 veces, aunque otros sugieren que los cuerpos tenían una cincuentena de heridas de bala por cuerpo. En cualquier caso, demasiadas para alguien que tendría la opción de huir o de herir a los agentes.



• Después de la muerte, los hombres que fueron elegidos para vigilar los cuerpos permitieron a ciudadanos cortar trozos del cabello y del vestido de Bonnie, que posteriormente fueron vendidos. Incluso encontraron a un hombre que intentaba cortar un dedo de Clyde.



• El médico forense, una vez llegado a la escena, anotó lo que vio: “casi todo el mundo empezó a recoger objetos de la escena del crimen, como trozos de cristal del auto, casquillos de bala o trozos de ropa ensangrentadas”. • Cada año, en el aniversario del acribillamiento, se celebra el “Bonnie and Clyde Festival” en Gibsland, Luisiana. El lugar donde se produjo la matanza, situado en la Autopista 154 al sur de Gibsland, es conmemorado con un hito de piedra donde se dejan recuerdos.

Fuente: Culturizando