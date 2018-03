Hijo de Pamela Anderson golpeó a su padre

Сын рокера #ТоммиЛи избил отца. Тот в шоке (мы тоже). 🙈 Все подробности — по ссылке ⬆в нашем профиле @spletnik_ru #spletnik #spletnikru #tommylee

A post shared by Spletnik (@spletnik_ru) on Mar 7, 2018 at 2:52am PST