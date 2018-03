Anegados vecinos de Los Cocos y Casanova Godoy

Debido a las fuertes lluvias que se registraron en la tarde de ayer en todo el litoral aragüeño, se produjo la inundación de calles y avenidas principales de varias comunidades del sur de Maracay.

Los vecinos del barrio Los Cocos denunciaron que las calles colapsaron debido al mal mantenimiento del sistema de drenaje, lo que encendió las alarmas entre los residentes, quienes además manifestaron que no contaban con el servicio eléctrico desde tempranas horas.

En la calle Francisco de Miranda, donde está localizada la bomba de desagüe, el agua alcanzó altos niveles de inundación, provocando el desalojo de las viviendas.

Al respecto, Daniel Martínez aseguró que “el agua sobrepasa los niveles de las paredes de las casas y estamos empezando la temporada de lluvia, esto es solo un abreboca, las casas de inundan y la gente no tiene para dónde agarrar”.

Por su parte, Simón Yraba expresó, “esto no es nada, se va a poner peor y de paso nos tienen sin luz desde las 5:00 am y de verdad que así no se puede. Aquí la gente no tiene para dónde agarrar y el agua está arrastrando demasiada basura”.

En cuanto al sector José Casanova Godoy, específicamente en la calle Los Próceres cruce con Palmira del sector La Haciendita, se produjo el inevitable desbordamiento del río Madre Vieja.

Los vecinos denunciaron que la situación de emergencia se complicó, pues también se fue la luz en la zona.

Al respecto, Daniel Candelo expresó, “estamos sin luz desde tempranito y ahora de paso esto, así no se puede, esto es todos los años, de verdad estamos preocupados, cuando esto pasa tenemos que desalojar y ver dónde nos metemos hasta que baje el agua, allí se ahoga fácilmente un niño y los carros se apagan”.

Ante la anegación, fue necesario el desalojo de varias familias que tuvieron que salir de sus casas ante el aumento del nivel del agua.

La señora Jazmín Gómez relató, “tuve que salirme de mi casa con mis dos hijas. Esta situación se repite cada año y de verdad nos gustaría que nos ayudaran a solucionar, no tengo dónde dormir con mis hijas y mi casa está prácticamente debajo del agua y ahora no se cómo entrar”.

Otros residentes hicieron un llamado de ayuda a los organismos pertinentes y especialmente al alcalde de Girardot, para que los ayude a solucionar esta problemática que se repite todos los años, y que en esta oportunidad amenaza con ser más grave.

JAIME DEL VALLE | (pasante) – elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO