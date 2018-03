Ribas despertó con nuevo aumento de pasaje

El nuevo precio del pasaje en las líneas urbanas que hacen vida en el municipio José Félix Ribas ha causado malestar entre los usuarios, quienes catalogan como un abuso el último aumento anunciado por el gremio de transportistas, el cual no fue aprobado por las autoridades de la jurisdicción.

Usuarios de las líneas que circulan en la Ciudad de la Juventud fueron sorprendidos la mañana de ayer, cuando en las unidades se pudo apreciar un cartel con la nueva tarifa, el cual rezaba que desde la fecha el mismo sería de 2 mil bolívares.

Pasajeros afirman estar de acuerdo con que en la actualidad todo está incrementando su costo, pero que de igual forma les parece una falta de respeto un incremento sin conversarlo, por lo menos con ellos que son los principales afectados.

“Se sabe que todo está carísimo y más si se trata de repuestos y arreglos de vehículos, pero subir el pasaje de manera arbitraria no es la solución, pues los afectados estamos siendo los usuarios y no por no tener el dinero, sino porque no hay efectivo como cancelarlo.

A mi parecer no es la mejor manera, sin contar que los buses están en pésimo estado y el servicio es deficiente. Entonces exige cuando tengas un servicio óptimo”, señaló Sofía Córdova.

En referencia al mismo tema, Silvia Torres comentó: “Esta medida tomada es sin estudio alguno, porque cómo se les pide a unos pasajeros que cancelen 2 mil bolívares, si lo que uno puede sacar en el banco son 10 mil. Entonces uno hace cola en las agencias bancarias sólo para pagar pasaje, no es justo. Deben adecuarse a la situación y ponerse en los zapatos de las personas, porque necesidades tenemos todos”.

Ribenses esperan que esta situación se logre controlar, porque se están viendo afectados de manera directa en su libre desplazamiento por la entidad.

TRANSPORTISTAS HABLAN

Ahora bien, los trabajadores del volante manifestaron que el aumento realizado era justo y necesario, ya que en la actualidad cada vez se ven más afectados por la situación.

“Se sabe del alto costo de la vida, pues también somos ciudadanos y poseemos los mismos problemas para conseguir los alimentos, medicinas y demás. Por tanto, es necesario que las personas entiendan que nuestra forma de trabajo es con nuestros vehículos y si no los tenemos en óptimas condiciones no podemos trabajar, y si no trabajamos, no llevamos sustento. Entonces es un ajuste para nosotros sobrevivir con nuestro empleo”, manifestó Sergio Rivas, secretario organizacional de la ruta Acotramora.

Asimismo, indicó que hasta el momento se han realizado enlaces con las autoridades municipales y se han conseguido dotaciones de aceites, canceladas por el mismo gremio, pero aún así estas no son suficientes para el mantenimiento de todas las unidades.

“Nosotros queremos prestar un mejor servicio, pero con estas dificultades, ¿cómo hacemos?, estamos obligados a un paro técnico, pues cada vez son menos los buses que están trabajando, porque sus dueños no tiene la posibilidad de arreglarlos y los que la tienen los están parando preventivamente. Entonces hacemos un ajuste y somos desalmados. Estamos luchando pueblo contra pueblo”, dijo el secretario.

Vale destacar que ante este problema, los transportistas seguirán reuniéndose con las autoridades del municipio para buscar un consenso que vaya en pro del bienestar de todos como ciudadanos.

DANIEL MELLADO | elsiglo

fotos | JOSÉ ROMERO