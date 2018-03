Pantera Negra entre las más taquilleras de la historia

La película de Marvel “Pantera Negra “ lleva en recaudación la cifra de US$ 501 millones, alcanzando el top 10 de las películas más taquilleras en la historia de Estados Unidos.

De esa manera el primer largometraje sobre un héroe de comic dedicado íntegramente a afrodescendientes entra al club de Titanic, Avengers y Batman: El caballero de la noche.

De hecho, la cinta protagonizada por Chadwick Boseman, Michael B. Jordan y Lupita Nyong’o, se ubica actualmente en el décimo puesto del ranking, del que quitó a “Buscando a Dory”, la secuela de “Buscando a Nemo” estrenada en 2016.

Así, “Pantera negra” se une a un listado que encabeza “Star Wars: El despertar de la fuerza” (2015) con US$ 936 millones. El podio lo completan “Avatar” (2009) con US$ 760 millones y “Titanic” (1997) con US$ 659 millones (esta es la única cinta del ranking estrenada el siglo pasado).

Otras películas ilustres dentro de los diez primeros puestos son “The Avengers: Los Vengadores” (2012) en el quinto puesto, “Star Wars: Los últimos Jedi” (2017) en el sexto y “Batman: El caballero de la noche” (2008) en el séptimo.

Vale resaltar que entre el puesto 10 y el puesto 7, solo hay US$ 33 millones de diferencia. Durante las próximas semanas, “Pantera negra” perfectamente podría pasar a “La Bella y la Bestia” (2017), que la supera por menos de US$ 3 millones.

