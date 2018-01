Lupita Nyong’o, ¿de actriz a escritora infantil?

Desde que saltara a la fama internacional gracias a su papel en el oscarizado filme ‘Doce años de esclavitud’, Lupita Nyong’o ha convertido en su misión personal promover la diversidad racial en la meca del cine y la aceptación de distintos tipos de belleza independientemente del color de la piel, a través en un primer momento de sus propios papeles en la industria cinematográfica y, ahora, debutando como autora de cuentos infantiles.

Tal y como ha anunciado a través de su Instagram, la actriz ha escrito una historia titulada ‘Sulwe!’ que se centra en una niña keniana de cinco años y su aprendizaje acerca de las distintas concepciones de lo que es o no hermoso.

“Estoy encantada de poder contaros que he escrito un libro para niños. Se titula ‘Sulwe’. Sulwe es una niña con la piel oscura que inicia un emocionante viaje del que despierta con un renovado concepto de la belleza. Descubre lecciones que todos aprendemos de pequeños y que nos pasamos el resto de nuestras vidas olvidando. Este es un relato para los más pequeños, pero espero que sirva de inspiración a cualquiera, sin importar su edad, para sentirse orgulloso en su propia piel”, ha explicado a través de su perfil de Instagram.

Sin duda, este cuento es el que ella habría querido leer cuando era pequeña, ya que tal y como ha explicado en un sinfín de ocasiones, durante su infancia jamás se sintió representada en el cine, la televisión o las revistas de moda -las mismas que ahora la han encumbrado como un icono- debido a que nunca veía en esos medios personas con su mismo color de piel o su tipo de pelo. Por esa razón, el pasado noviembre no dudó en arremeter públicamente contra la edición británica de la revista Grazia después de que, para su portada, eliminaran con photoshop sus rizos.

“Como he dejado claro en muchas ocasiones, acepto con cada fibra de mi ser mi identidad y a pesar de haber crecido pensando que la piel clara y un pelo liso y sedoso era lo hermoso, ahora sé que mi complexión oscura y mi pelo ensortijado e indómito también es bonito”, explicaba a través de sus redes sociales para justificar por qué le había resultado tan decepcionante descubrir que su moño había sido borrado en la foto elegida para la portada. “Si me hubieran consultado, les habría aclarado que no puedo apoyar o aprobar la omisión de lo que forma parte de mi herencia cultural, con la intención de hacerles ver que aún queda un largo camino por recorrer para acabar con los prejuicios acerca de la complexión y la textura del pelo de las mujeres negras”.

