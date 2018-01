Luis Ávila: “Caracas No bateó lo necesario para ganar”

El presidente de los Leones del Caracas, Luis Ávila, dio sus primeras impresiones, tras la eliminación de su equipo en semifinales ante Caribes de Anzoátegui.

“Comencemos por lo más importante: el no poder conseguir un campeonato es mayor que todos los positivos que puedas tener, y no se pudo lograr”, destacó Ávila. “Mejoramos notablemente respecto a la temporada anterior, ganamos la primera serie de postemporada, pero hay que aceptar que no es suficiente”.

Para el mandamás caraquista no fue la baja de Jesús Aguilar el golpe que los terminó dejando fuera de la final, luego de que Caribes los barriera en los tres duelos en Puerto la Cruz.

“No se bateó lo necesario para ganar, y es justo reconocer que Caribes fue superior en todos los renglones: bateo, pitcheo, defensa y muy apoyados por un estadio donde se hace difícil ganar”, indicó Ávila.

El directivo también resaltó lo positivo de la temporada 17-18, luego de finalizar últimos en la zafra 16-17.

“De lo más positivo hay que resaltar la utilización y resultados de jugadores nuevos, como Palma, Piña, entre otros”, dijo. “Palma fue Novato del Año, premio que no ganaba un jugador de Leones desde hace 13 años, y tanto (Mike) Rojas como (Loiger) Padrón alcanzaron meritorios premios individuales”, concluyó.

El “Pollito” está en salsa

Henry Rodríguez decidió dejar Leones, luego de ver que su nombre no estaba en el lineup para el quinto juego de la serie ante Caribes. El “Pollito” alegó diferencias con el mánager Mike Rojas. Luis Ávila, presidente del Caracas, manifestó que el infielder caraquista se “equivocó” y la gerencia caraquista tomará una decisión al respecto.

“Considero que el Sr. Rodríguez se equivocó y adoptó una actitud no cónsona con un jugador profesional, haya tenido o no razones según su propio criterio”, comentó Ávila. “Ni la acción ni el momento son admisibles. La gerencia decidirá oportunamente al respecto”, finalizó.

Fuente: Diario Líder