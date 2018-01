47 preguntas curiosas para conocer mejor a una persona

En este artículo te voy a proponer 47 preguntas personales, originales y un poco comprometidas que te ayudarán a saber más sobre el carácter y preferencias de la persona que quieras conocer sin caer en las típicas ¿Qué te llevarías a una isla desierta? o ¿Cuál es tu canción favorita?

Además de que te ayudarán a crear un clima divertido y de confianza, también las podrás aplicar en tus relaciones sociales habituales para iniciar conversaciones mucho más interesantes, así que no dudes en utilizarlas con tu novio o novia, amigos y conocidos.

Las preguntas que encontrarás en este artículo son preguntas abiertas (empiezan por Qué, Cuál o Cómo) y tratan temas emocionales con los que podrás acceder a las verdaderas pasiones y temores de la persona que quieras conocer mejor.

Así, de forma divertida y original, obtendrás conclusiones sobre su personalidad sin necesidad de ser psicólogo. Pero por si tienes dudas, también te ayudaré a interpretar las respuestas que puedan darte.

Un consejo: para no convertir tu conversación en un interrogatorio, responde tú también a la misma pregunta que le has hecho. De esta forma sentirá que te conoce más y crearás mayor conexión.

Preguntas curiosas para conocer mejor a una persona

1. ¿Qué superpoder tendrías?

Mi favorita y la que más utilizo. Te servirá para conocer los deseos y temores de esa persona porque en realidad te estará respondiendo sobre sus necesidades ocultas.

Si responde que querría volverse invisible, es probable que sea algo tímida. Si dice que le gustaría volar, seguramente valore mucho la libertad. Si quisiera poder leer la mente, es que quizás haya sido traicionada en el pasado y ahora desconfía de la gente.

Con su respuesta, piensa un poco y saca tus propias conclusiones. Normalmente el superpoder que elegirías es una manifestación extrema de las emociones que gobiernan tu vida.

2. Si sólo pudieras tener un hobby, ¿cuál sería?

Preguntar por las aficiones puede parecer típico, pero es imprescindible para conocer a alguien. Si quieres evitar respuestas del tipo “leer, ir al cine y quedar con los amigos” te recomiendo que pidas que te diga sólo una. De esta forma podrás saber si esa persona es deportista, detallista, competitiva, sociable o pasional.

3. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías?

Una pregunta excelente para entender qué inquietudes tiene esa persona. Si te dice que iría con Gandhi es que seguramente tiene preocupaciones humanitarias y sociales. Si te contesta que con un actor de Hollywood, quizás le interese más la fama y popularidad.

4. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona realmente te ama?

Cuidado con esta pregunta porque puede evocar malos recuerdos si ha sufrido una experiencia similar o levantar suspicacias si todavía no te conoce demasiado, por lo que es mejor reservártela para cuando haya mayor confianza.

Aunque su respuesta no tiene por qué ser lo que realmente haría en una situación con tanta carga emocional, sí que te servirá para valorar qué grado de compromiso le da a una relación.

5. Entre ser la persona más atractiva del mundo pero también la más pobre, o la más rica pero más fea, ¿qué eligirías?

Una de bastante curiosa. Te dará pistas sobre si valora más el físico que las posesiones materiales. Pero es una pregunta trampa porque la riqueza y belleza son ambas valores superficiales y no hay una mejor que la otra.

Todas las mujeres a las que he hecho esta pregunta han respondido que prefieren la belleza, mientras que entre los hombres la cosa se reparte al 50%. ¿Tú que eligirías?

6. ¿Cuál es la mayor locura que has cometido en tu vida?

Una pregunta clásica pero tremendamente útil para entender qué nivel de emociones quiere en su vida. Te ayudará a comprender si detrás de su aspecto serio y formal se esconde un espíritu rebelde, o si por el contrario prefiere estabilidad y pocas sorpresas. Probablemente también te puedas hacer una buena idea de qué tipo de infancia tuvo.

7. ¿Cuál es tu palabra favorita?

La gente suele tener colores, películas, libros, actores, canciones, comidas y lugares favoritos, pero nunca nos hemos parado a pensar cuál es nuestra palabra favorita. Es paradójico, porque lo que más utilizamos en nuestra vida son las palabras.

De esta forma quizás no saques mucha información sobre la otra persona, pero la harás pensar un buen rato y su respuesta te dará pistas sobre su nivel léxico y cultural.

8. Si supieras que vas a morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiarías tu forma de vivir?

La mayoría de personas te responderá que dejaría de trabajar y se dedicaría a viajar, pero también puede ser un planteamiento muy interesante para deducir hasta qué punto valora su familia o seres queridos (si responde que intentaría pasar la mayor cantidad de tiempo posible con ellos). Entenderás además qué es lo que mayor placer le produce en su tiempo libre, ya sea comer, dormir o tener relaciones sexuales.

9. Si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría ser?

En un estudio sociológico sobre speed datings, curiosamente esta pregunta fue la mejor valorada entre todas las que se realizaron. ¿El motivo? Las citas rápidas pueden ser bastante aburridas, sobretodo cuando ya estás harto de preguntar a qué te dedicas, donde vives, etc. En esas situaciones las preguntas originales marcan la diferencia y consiguen que la gente se relaje para seguir profundizando.

Probablemente no te servirá para conocer a la otra persona, pero seguro que la haces reír y quitas tensión a la situación, logrando que se sienta más predispuesta a responder preguntas más comprometidas.

10. ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado?

Este planteamiento te servirá principalmente para deducir si tiene inquietudes históricas y culturales (si te dice que viajaría a la antigua Grecia, por ejemplo), o si prefiere la novedad y la emoción de un viaje hacia un futuro desconocido. También puede darte idea de si lamenta profundamente algo que le haya ocurrido si te dice que viajaría atrás para cambiar algo de su vida.

11. ¿Qué tipo de personaje famoso querrías ser?

Aquí le puedes plantear varias opciones, como actor, cantante, científico, político o deportista. Si te dice algo como estrella de rock probablemente signifique que le gusta ser el centro de atención y necesita validación social. Si te contesta que un investigador famoso, probablemente se trate de una persona introvertida, calmada y reflexiva. ¡Puedes sacar tus propias conclusiones!

12. ¿Cómo te describirías en 3 adjetivos?

Una pregunta potentísima y a la que muchas personas no sabrán responder o te dirán cosas genéricas como divertido, simpático, leal, etc. Pide que profundizen más, que sean más específicos. Eso te dará información no sólo de cómo son, sinó de cómo les gustaría ser. ¡Y ten preparadas tus respuestas también porque después te lo preguntará a ti!

13. ¿Qué es aquello que no soportas en los demás?

La respuesta a esta pregunta es compleja de interpretar pero puede darte información muy valiosa. Según la psicología analítica de Jung, aquello que más odiamos en los demás puede ser un miedo enterrado en nuestro inconsciente, un reflejo de nosotros mismos que no queremos ver. Por eso, si te dice que detesta la gente que quiere ser el centro de atención quizás signifique que se siente sola y poco valorada. En cualquier caso, vigila con la interpretación.

14. Si escribieras todo lo que te ha ocurrido hasta ahora en un libro, ¿crees que la gente lo querría leer?

Esta pregunta nace de la preciosa frase de motivación “Haz que tu vida sea un libro que merezca la pena leer”. Te dará mucha información sobre si esa persona está a gusto consigo misma, o si por el contrario está insatisfecha y se siente atada a su zona de confort. Pero el mayor interés está en los matices que puedan surgir en la conversación posterior, ya que seguramente te confiese también sus sueños y proyectos.

15. ¿De qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce?

Una cuestión muy interesante porque la imagen que creemos proyectar no tiene por qué ser la que los demás perciben. Su respuesta te servirá para entender cuál es la característica que menos le gusta que asocien con ella (la tenga o no) y cómo le gustaría que le vieran las personas de su círculo social.

16. ¿Dónde serían tus vacaciones ideales?

Otra pregunta clásica pero útil. Te ayudará a saber qué actitud frente la vida tiene esa persona. Alguien que prefiera unas vacaciones tumbado en una hamaca en el Caribe seguramente no será tan activo los fines de semana como alguen que quiera irse a conocer culturas exóticas.

17. Si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?

La mejor variante de la clásica de “si pudieras ser un personaje famoso, ¿cuál elegirías?” porque la vida de los famosos no la solemos conocer en profundidad, pero sí la de nuestros amigos. Cuando plantees esto seguramente la gente dudará, pero es una buena pregunta para conocer a alguien. Descubrirás qué cualidades admira en la gente.

18. ¿Cuál era tu serie de dibujos animados favorita?

Ésta es maravillosa porque evoca recuerdos de la infancia y sensaciones olvidadas. Y si resulta que conoces la serie y podías charlar sobre ella un rato, os auguro una charla muy emocionante. Por sí misma no da información, pero la obtendrás a raíz de la emotiva conversación que surja.

19. ¿Qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste criado?

Bueno, entramos en una pregunta bastante comprometida y emocional. La respuesta va a depender en gran parte del grado de confianza que haya entre tu interlocutor y tú, pero en cualquier caso provocará que se abra y os conozcáis más, lo que es muy positivo. Aquí podrás hacerte una idea de lo que le hubiera gustado tener durante su infancia, ya sea porque lo envidia en sus amigos o porque le hizo sufrir bastante.

20. Si pudieras comprar una sola cosa, la que fuera, ¿qué comprarías?

Te será útil para entender sus prioridades y sueños en la vida. Si responde que se compraría una mansión, seguramente valora la estabilidad y la vida familiar por encima de todo. Si te dice que una vuelta al mundo, probablemente sea un espíritu aventurero y libre.

21. ¿Qué 3 cualidades aprecias más en una persona?

La gente suele responder cosas lógicas como honestidad, lealtad y sinceridad, así que debes pedirle que no te hable de los valores, sino de las actitudes o conductas. “Que mi pareja me cuente sus problemas cuando le ocurran” o “que si un amigo cree que he metido la pata me lo diga” son ejemplos de conducta. Esta pregunta te servirá para intuir el tipo de relaciones sociales y sentimentales que ha tenido esa persona.

22. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué eligirías?

Otra pregunta muy buena para conocer mejor a alguien sin ponerla en un compromiso. Te orientará acerca de sus necesidades y deseos más cotidianos, y sobre qué le avergüenza un poco y quiere corregir.

23. ¿Cuál es el último libro que te has leído?

Un libro es una gran inversión de tiempo. Por lo tanto la persona que lo lee tiene que estar deseosa para empezarlo y convencida para terminarlo. De esta forma conseguirás mucha más información sobre lo que le apasiona que si le preguntaras por su última película u obra de teatro.

24. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?

Según el animal que te diga podrás saber qué características aprecia y cómo se ve a sí mismo/a: fuerte, hábil, felinamente sensual, libre, letal, armónico/a, etc. ¡A lo mejor te sorprende!

25. ¿Eres de los que sacrificaría la vida de una persona para salvar a cien?

Con esta pregunta podrás saber si para la otra persona el fin justifica los medios. También te dará pistas sobre si es más racional o emocional, porque las personas emocionales suelen estar más orientadas al corto plazo y las más reflexivas prevén mejor las consecuencias a largo plazo (salvar la vida de más personas, en este caso).

26. ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?

Aunque esta pregunta no sea muy útil para poder comprender mejor la personalidad de alguien porque casi todos recordamos con cariño nuestra infancia con los amigos o abuelos, sí que te servirá para poder crear un estado mucho más emocional en tu interlocutor que te ayudará conocerlo en mayor profundidad a partir de la conversación que mantengáis.

27. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

También podrías preguntar la que menos, pero eso vamos a dejarlo para cuando tengas más confianza. Esta pregunta es fácil de interpretar porque te dirá el atributo físico del que se siente más orgulloso, el que más le han piropeado, o del que le gustaría poder presumir porque cree que el sexo contrario es en el que más se fija. Si se da la situación, hazle un piropo sobre esa parte en particular. Le sentará el doble de bien.

28. ¿Cuál sería tu eslogan?

Ésta es bastante complicada, pero se trata de la pregunta que más información te dará sobre cómo es y cómo querría ser una persona. Pedirle a alguien que se defina con una frase, si no lo ha hecho nunca, es muy difícil. Pregúntaselo y dile que no hace falta que te conteste en el momento, que te puede dar la respuesta el próximo día que lo veas. El eslogan debe ser corto, único y realista. Y además es un ejercicio de autoconocimiento que probablemente te agradecerá que le hayas propuesto.

29. ¿Cuál es la mejor y peor cualidad de tu género y del contrario?

Si quieres saber qué opina de los hombres y de las mujeres en general, haz esta pregunta. El truco está en que muchas veces las opiniones que tenemos sobre el sexo contrario se fundamentan en nuestra propia experiencia, así que te dará información sobre el tipo de relaciones que ha tenido y de qué forma le han afectado.

30. ¿En qué lugar del mundo te gustaría vivir?

Es una forma muy sencilla de comprender qué tipo de vida le gustaría llevar. ¿Una vida tranquila en el campo? ¿O una vida llena de estímulos en una gran ciudad? ¿Prefiere el frío? ¿O se siente más cómoda en entornos cálidos? Siéntete libre de personalizar la pregunta tanto como quieras, ya sea preguntándole

por un país o una ciudad en concreto.

31. ¿Qué motivación mueve tu vida?

Una pregunta muy filosófica, pero quizás una de las más importantes de este listado para conocer en profundidad a alguien. ¿Qué es lo que le motiva más? ¿El dinero? ¿El reconocimiento social? ¿La familia? ¿El aprecio de sus amigos? ¿La solidaridad? De esta forma podrás tener una idea muy clara sobre lo que mueve a esa persona a la hora de tomar decisiones.

También te dará información sobre qué cosas puede envidiar en los demás, ya que cuando alguien desea fama y reconocimiento quizás no pueda soportar que otros la consigan.

32. ¿Cuál es el objeto más raro de tu habitación?

Más que para averiguar cosas sobre su personalidad, esta pregunta te será útil para que te cuente algún viaje exótico o anécdota que le haya ocurrido hace tiempo. Normalmente nuestras posesiones más curiosas provienen de viajes, regalos de anteriores relaciones o situaciones rocambolescas. Aprovéchalo para conocer un poco más sobre su vida.

33. ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a tu país, o no salir nunca de él?

Sin duda una pregunta difícil de responder. La idea de viajar por todo el mundo es atractiva, pero renunciar a no volver a pisar el lugar donde nació es un gran dilema. Si te dice que preferiría viajar por el mundo es que seguramente tiene un alma aventurera y no le gusta estar atado a nada ni nadie.

34. ¿Cuál ha sido la última mentira que has dicho?

Ésta debe plantearse de forma divertida y ligera, ya que hay personas que se sienten incómodas confesando este tipo de cosas. De todas formas su respuesta puede ser muy reveladora: si el engaño que te revela es intrascendente, seguramente sea una persona muy honesta. Si te contesta una mentira enorme, quizás le cueste menos ocultar la verdad.

35. ¿Prefieres una vida llena de sexo pero comiendo fatal, o una vida sin sexo llena de ricos manjares?

Aquí tienes la pregunta que te permitirá comprender cuánto valora la actividad sexual de forma divertida y original. Ambos son enormes placeres, así que si no la juzques sea cual sea su respuesta. ¡Aunque si te dice que prefiere el sexo es que realmente lo valora como una parte muy importante de su vida!

36. ¿Crees que te conoces bien?

Cuando alguien contesta que sí a esta pregunta suele indicar que es una persona con bastante confianza y seguridad en sí mismo. Si por el contrario cree que no se conoce bien, quizás tenga algún déficit de autoestima, aunque siempre hay excepciones.

37. ¿Qué tipo de sentido del humor tienes?

El humor es uno de los aspectos que mejor define la personalidad de una persona. Por lo tanto conocer su estilo (irónico, negro, absurdo, directo, etc.) es fundamental para conectar mejor con ella y entender su forma de pensar y ver de la vida.

38. Si pudieras tener cualquier oficio del mundo, ¿cuál eligirías?

A priori con esta pregunta podrás entender un poco mejor sus sueños de infancia y qué tipo de personas o profesionales admira. Además suele ser buena idea relacionar la profesión con sus aspiraciones y deseos porque habitualmente están vinculados.

Si por ejemplo te dice que le gustaría ser médico, es que probablemente se sienta realizada ayudando a las personas. Si te dice que querría ser piloto, seguramente valora la libertad y la posibilidad de viajar por el mundo. Atrévete a interpretar tú mismo su respuesta.

39. ¿Cuál es tu tema de conversación favorito?

Parece mentira la cantidad de veces que nos quedamos en blanco sin saber qué decir, buscando temas de conversación que le puedan interesar a la otra persona. ¿Y por qué no preguntarle directamente cuál es su tema de conversación favorito?

De esta forma sabrás con certeza sobre qué temas le gusta hablar y qué inquietudes tiene, si es una persona racional o emocional, moderna o tradicional y curiosa o reflexiva, entre otras cosas.

40. ¿Cuál es tu mayor miedo en esta vida?

Esta pregunta es compleja y requiere cierta confianza antes de hacerla porque es un poco personal, pero también te dará mucha información sobre su personalidad. Quizás puedas vislumbrar alguna de sus fobias u obsesiones (aunque seguramente te dirá que no son tan importantes), y podrás ver si da más peso a los miedos materiales, como las arañas o quedarse sin dinero, o a los temores más abstractos, como la muerte o no encontrar su sentido en la vida.

41. ¿Qué tipo de relación tienes con tus padres?

La respuesta a esta pregunta es trascendental. Las personas solemos tratar a nuestros seres queridos de forma MUY similar. Por lo tanto, la forma en que alguien trata a sus padres puede predecir de qué forma va a relacionarse con su nueva pareja en cuanto exista mayor confianza.

Aunque quizás pueda mentirte en la respuesta, si tienes alguna intención romántica con esa persona te aconsejo que observes de qué forma trata a su entorno familiar. Te dará muchas pistas del futuro que está por llegar.

42. ¿Cuál sería tu profesión ideal?

Te permitirá profundizar en sus sueños de infancia, ya que el oficio es algo en lo que la gente depositas muchas esperanzas. Casi nadie sueña con ser repartidor de pizzas o telefonista de un call center, por mucho que estas profesiones requieran de un gran don de gentes.

También te servirá para conocer algunos de sus valores, como ayudar a los demás si te dice que querría ser médico, la aventura si te responde que piloto de cazas, o incluso el dinero.

43. ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor?

Otra de esas preguntas comprometidas que te darán mucha información sobre su forma de querer.

Rápidamente descubrirás si es una persona romántica, o si por el contrario es más pragmática y fría. Esto último no tiene por qué significar que sea poco pasional, simplemente que no requiere de demasiadas demostraciones para amar y sentirse demasiado.

44. ¿Prefieres leer ficción o no ficción?

Ah, una de mis preguntas favoritas porque rápidamente te permite saber si esa persona es muy lógica y perfeccionista (en el caso de que prefiera leer libros de no ficción) o soñadora e inconformista (si le gustan más los libros de ficción). La siguiente pregunta es, por supuesto, cuál es su libro favorito

45. ¿Qué te gusta más, los perros o los gatos?

Aunque la respuesta a esta pregunta puede depender mucho de los gustos personales y de las experiencias de cada uno con ese animal en concreto, es cierto que aquellas personas que no necesitan tanto aprecio y valoran más la libertad suelen preferir los gatos.

Por otro lado, quien valore la lealtad y el cariño probablemente sienta predilección por los perros, aunque también hay muchas diferencias de comportamiento entre razas (no es lo mismo un doberman que un labrador, por ejemplo).

46. Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?

Todos hemos tenido épocas de mucha alegría en nuestras vidas. Tiempos intensos y alegres, donde hemos disfrutado más que nunca. Por eso su contestación te dará dos tipos de información: cuándo fueron los momentos más felices de su vida y hasta qué punto se siente cómodo con las responsabilidades. Si te dice que se quedaría toda la vida con 15 años, probablemente no le guste pensar en grandes compromisos.

47. ¿Cuál es la mejor pregunta que te han hecho o te podrían hacer?

Y para terminar, una pregunta que le hará reflexionar un buen rato. Preguntar cuál es la mejor pregunta que le han formulado o le podrían formular te dará mucha información sobre aquello de lo que se siente más orgulloso o aquello que más desea.

Por ejemplo, si te responde que fue “¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus seres queridos?” es que probablemente uno de sus principales valores sea el sacrificio por la familia. En cualquier caso no dejes que se vaya sin responder esta pregunta.

Fuente: Habilidad Social