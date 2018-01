Con 36 años el suizo se ha quitado presión diciendo que el año pasado fue irrepetible y en este solo quiere ofrecer un buen nivel; sin embargo, en la pista sus movimientos y sus ganas dicen otra cosa. Federer completó una gran actuación ante el esloveno, al que prácticamente dejo sin opciones desde que inició el partido.

Su saque y sus golpes precisos (41 tiros ganadores) fueron armas potentes con las que se lució frente a un rival que poco pudo hacer para frenar cada embestida. Esta fue la octava victoria consecutiva de “Su Majestad” en el torneo y en el horizonte ya está el alemán Jan-Lennard Struff esperando.

La defensa del título luce muy complicada, pero con prestaciones como esta y la mentalidad ganadora y sin presión de Federer, verlo intentarlo será muy interesante.

The defending champion is through to the second round!@rogerfederer with his 88th win at the #AusOpen.

👑👑👑 pic.twitter.com/5dWZ4rNRUE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018