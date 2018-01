Rockets de Houston y Clippers de los Ángeles intentaron golpearse

Los basquetbolistas James Harden, Trevor Ariza, Chris Paul y Gerald Green fueron los que intentaron ingresar al camerino de los Clippers tras finalizar el encuentro para buscar a Austin Rivers, Blake Griffin y Clint Capela. Así lo informó el periodista Adrian Wojnarowski en su Twitter.

El roce comenzó durante el encuentro en diferentes jugadas del encuentro, donde los Rockets se llevaron una dura derrota de 113 ante 102.

These two teams definitely don’t like each other 😂 pic.twitter.com/RotjMC1Foj

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2018