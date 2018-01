Noviazgo del príncipe Harry tendrá su propia película

La cadena estadounidense de televisión, informó que realizarán una película sobre le príncipe Harry y el noviazgo con Meghan Markle.

El canal anunció que la película se llamará Harry & Meghan: The Royal Love Story.

El filme tendrá su inicio desde el momento en que la pareja real se conoció en 2016 y finalizará con el anuncio público de su compromiso .

La película estará dirigida por el cineasta británico Menhaj Huda, creador también de otros largometrajes como Comedown o Kidulthood y reconocido también por dirigir episodios de ficciones británicas como la exitosa The Royals o By Any Means.

Fuente:Globovisión.

elsiglocomve