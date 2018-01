Medidas del Gobierno restringen la producción en el país

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela –Fedecamaras-, Carlos Larrazabal, destacó que los primeros días de enero han sido sumamente complejos para toda la cadena comercial del país.

“Vimos como la (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) Sundde empezó a bajar unilateralmente precios, sin revisar estructuras de costos, sin derecho a la defensa, lo que produjo” fueron hechos irregulares que dificultan la reposición de inventario, indicó.

Larrazabal considera que el gobierno manipula la crítica situación de que genera la inflación a su favor “y eso se agrava en Venezuela donde tienes un mercado cambiario y dependes de materias primas e insumos importados y no tienes acceso a las divisas desde agosto y eos hace que en el mercado no exista un dólar oficial que no sea diferente al del mercado negro y eso origina una presión en los, precios muy importante, pero el gobierno no aborda el tema cambiario para buscar una solución”.

Larrazabal insiste en que la única manera de solucionar el problema de la inflación y la escasez es desmontando el sistema cambiario y estableciendo un mercado cambiario libre y eso es lo que hemos venido pidiendo, de manera reiterada, para bajar al mercado negro porque eso está presionando continuamente, y eso también afecta a los insumos del Estado”.

“Es una mezcla de condiciones que presionan los precios hacia arriba pero eso se corrige con políticas económicas, confianza y aumentando la producción pero el gobierno hace todo lo contrario al tomar medidas que restringen la producción”, aseveró.

Advirtió que si el ejecutivo continúa aplicando “medidas tipo policiales”, que en vez de abordar la raíz del problema lo atacan por la vía de de la persecución al sector, la solución no será diferente y la problemática empeorará.

Fuente: Globovisión

