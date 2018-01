Ricky Martin muestra la casa donde vive con su esposo

La misma semana que Ricky Martin informó que se había casado con Jwan Yosef, la revista Architectural Digest publicó un reportaje protagonizado por la pareja, que abrió las puertas de la mansión que compraron hace unos meses en Los Ángeles, California, donde viven con los niños Valentino Martin y Matteo Martin luego de que Martin finalizara su residencia en Las Vegas.

Ubicada en Beverly Hills, la mansión de 3.000 metros cuadrados tiene un costo de 13,5 millones de dólares. Fue diseñada por el arquitecto Gregory Ain para el siquiatra Fred Feldman y su esposa Elaine en 1953. Martin y Yosef respetaron la visión original de “líneas puras, apertura y sentido de calma”.

Jwan Yosef, de 34 años, es artista plástico, por lo que Martin le da todo el crédito de la decoración de la casa.

(Lea También:¡Comenzó la guerra! Rocío Higuera enciende las RRSS con mensaje a Gaby La Páez)

“Jwan tiene un gusto impecable, así que el mayor crédito por lo hermoso que se ve todo tengo que dárselo a él. Mi mayor preocupación era que fuese un lugar confortable y práctico, y creo que logramos llegar a eso”, dice el cantante en el video en el que Architectural Digest recoge los detalles de la entrevista.

Luego de recorrer el mundo, Ricky Martin, de 46 años, y Jwan Yosef pensaron en vivir en Nueva York o Londres, pero finalmente se decidieron por Los Ángeles. En tres días vieron 26 casas hasta que llegaron al lugar indicado para comenzar una nueva etapa en la vida.

Piezas de arte diseñadas por Yosef, los Grammy de Martin y la primera mesa que el cantante compró hace 21 años hacen parte de la decoración. Por su puesto, también tienen una gran colección de arte que cada uno comenzó por su lado, gusto que finalmente los unió.

El año pasado, en el programa de Ellen DeGeneres, Ricky Martin dijo que conoció a Jwan Yosef cuando estaba buscando obras de arte para comprar. “Vi su trabajo y me volví loco porque me encanta lo que hace. Es muy original. Y ahí fue cuando me puse en contacto con él”.

la pareja da un recorrido por toda la mansión y muestran todo menos los cuartos de Valentino y Matteo. La mansión cuenta, entre otras cosas, con una sala de cine y un estudio de yoga que Yosef adaptó para su trabajo. El baño de la pareja es, en palabras del artista, del tamaño de un apartamento de Londres.

Ricky Martin anunció el miércoles pasado que contrajo matrimonio con Jwan Yosef. En 2008 tuvo a sus hijos por medio de gestación subrogada y en 2010 anunció que es homosexual. Un año después confirmó su relación con el empresario Carlos González Abella, de quien se separó en 2013.

Su carrera sobre los escenarios se mezcla con su faceta interpretativa. Esta semana estrena la miniserie “The assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, junto a la española Penélope Cruz y el venezolano Édgar Ramírez. En ella da vida al amante del famoso diseñador italiano, asesinado en julio de 1997 frente a su mansión de Miami.

Fuente:EFE.

elsiglocomve.